Smještena na južnom dijelu Makarske rivijere, Podaca je idilično primorsko mjesto koje nudi savršen spoj prirodnih ljepota, kulturnih znamenitosti i moderne infrastrukture. Ovo šarmantno mjesto udaljeno je svega 35 kilometara od Makarske i nudi nebrojene mogućnosti za odmor i opuštanje uz samo Jadransko more. Slikovite plaže, kristalno čisto more i autentični mediteranski ugođaj čine Podaca idealnom destinacijom za obiteljski odmor, romantičan bijeg ili aktivnu avanturu.

Podaca su poznata po svojoj bogatoj povijesti i kulturnoj baštini. Ljubitelji kulture mogu uživati u obilasku franjevačkog samostana u obližnjem Zaostrogu, spomenik kulture iz 15. stoljeća koji ima bogatu etnografsku zbirku i knjižnicu s preko 20 tisuća knjiga. Ljubitelji prirode i avanturisti mogu uživati u istraživanju obližnjih Baćinskih jezera, netaknute prirodne oaze koja nudi biciklističke i pješačke staze. Tu je ušće Neretve, najveća hrvatska delta, poznata je po svojoj bioraznolikosti, plantažama agruma i popularnosti među kite surferima. Tamo možete kupovati najsvježije lokalno voće i povrće. Svakako destinacija vrijedna otkrivanja.

Špica ljetne sezone u Morenia All Inclusive Hotelu 4*

Uživajte u špici ljetne sezone u luksuznom Morenia All Inclusive Hotelu 4* , smještenom neposredno uz more, koji nudi nezaboravan odmor za cijelu obitelj. Hotel raspolaže modernim smještajnim jedinicama, vanjskim bazenima, aquaparkom i bogatim animacijskim programom. U sklopu all inclusive usluge, gosti mogu uživati u buffet doručku, ručku i večeri s uključenim pićima, poslijepodnevnim snackom i neograničenom konzumacijom pića na all inclusive baru uz bazene.

Doživite nezaboravan odmor u razdoblju od 13.07. do 21.07.2024. po cijeni već od 1330 EUR . Ponuda uključuje 5 noćenja na bazi all inclusive usluge u sobi Comfort Park za dvije odrasle osobe, jedno dijete do 8 godina i jedno dijete do 12 godina.

Morenia All Inclusive Hotel idealno je mjesto za obiteljski odmor s najmlađima. Dok se djeca zabavljaju u fun zoni s mini klubom, igraonicama i animacijskim programima, odrasli mogu uživati u fitness centru, ležaljkama uz bazene i na hotelskoj plaži. Plutajući aquapark usidren na moru ispred hotela omiljena je atrakcija za cijelu obitelj, Morenia All Inclusive Hotel idealno je mjesto za odmor s najmlađima!

Rezervirajte sada i provedite nezaboravno ljeto u Morenia All Inclusive Hotelu 4* uz Crno Jaje Premium!