Dok Europa prolazi kroz jedan od najjačih toplinskih valova u povijesti mjerenja, brojne države uvode mjere kako bi zaštitile građane i rasteretile zdravstveni sustav. U Parizu je tako privremeno zabranjena konzumacija alkohola na javnim mjestima nakon što se broj srčanih zastoja u samo 24 sata povećao čak četiri puta. No zašto je alkohol toliko rizičan tijekom velikih vrućina i što to alkohol čini organizmu? Hladno pivo na suncu ne mora biti problem, no veće količine alkohola, osobito žestokih pića, mogu biti opasne. Alkohol djeluje kao diuretik i povećava gubitak tekućine. Primjerice, 25 mililitara viskija jačine 40 posto sadrži oko 10 mililitara alkohola i 15 mililitara vode. Tih 10 mililitara alkohola potaknut će organizam da izgubi oko 85 mililitara vode.

Što je s pivom?

Kod piva je učinak blaži. Jedno pivo od pola litre i pet posto alkohola sadrži i mnogo vode pa organizam ipak na kraju zadržava oko 260 mililitara tekućine.

“Jedno pivo zapravo će vas više hidratizirati nego da uopće ništa ne popijete", kaže profesor Ron Maughan sa Sveučilišta St Andrews, koji je godinama surađivao s Britanskim olimpijskim savezom. No upozorava da problem nastaje kada se popije više piva zaredom.

Vrućina i alkohol zajedno mogu ozbiljno opteretiti srce. Za vrijeme visokih temperatura više se znojimo, zbog čega organizam gubi tekućinu, a smanjuje se i volumen krvi. Istodobno se krvne žile blizu kože šire kako bi tijelo lakše otpuštalo toplinu. Alkohol dodatno pojačava taj učinak jer također širi krvne žile. Posljedica je pad krvnog tlaka, zbog čega srce mora raditi znatno više kako bi mozgu i ostalim organima osiguralo dovoljno kisika. Ako srce više ne može zadovoljiti potrebe organizma, može doći do vrtoglavice, kolapsa pa čak i gubitka svijesti zbog nedovoljne opskrbe mozga kisikom.

Dragocjeni elektroliti

Situaciju dodatno pogoršava gubitak elektrolita poput natrija, kalija i magnezija koji se gube znojenjem i dehidracijom. Njihov manjak može izazvati poremećaje srčanog ritma (aritmije). U najtežim slučajevima srce više ne dobiva dovoljno krvi da bi pravilno radilo, što može dovesti do srčanog udara.

"Ako je krvi premalo, srce slabije pumpa, a prisutna je i aritmija, može doći do problema s opskrbom samog srca krvlju", objašnjava profesor Helmut Seitz sa Sveučilišta Heidelberg.

Toplinski udar

Konzumacija alkohola tijekom toplinskog vala znatno povećava rizik od toplinskog udara, stanja u kojem organizam više nije u stanju regulirati svoju tjelesnu temperaturu. Dehidracija, zajedno s djelovanjem alkohola na mozak, otežava održavanje normalne tjelesne temperature. Osim toga, alkohol smanjuje sposobnost prepoznavanja ranih simptoma toplinskog udara, poput nerazgovijetnog govora, glavobolje, mučnine ili ubrzanog rada srca.

Ako ste zdravi, jedno pivo dok je vani vruće ne bi trebalo predstavljati problem, ali sve više od toga može narušiti zdravlje.

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