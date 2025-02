Žedno upijajući uspavano sunce, mir kala i uvala u kojima se jarboli ljuljuškaju u laganom ritmu Krk lako izmami obećanje o povratku. Barem je nama tako bilo. Tek smo se vratili, a već smo si odlučili pokloniti još pokoji zimski ili proljetni vikend u otkrivanju vidikovaca s pogledom na svjetlucavo more i istraživanje otoka koji se do nedavno smatrao najvećim u Hrvatskoj. Preciznije, sve do 1993. godine, kad su suvremena računalna mjerenja dovela do zapanjujućeg otkrića: nemamo jedan najveći otok, nego – dva. Krk i Cres potpuno su jednaki - svaki ima točno 405,78 četvornih metara.

Pravac, Malinska

Otok koji se istražuje svim osjetilima najljepše se otkrije kada utihne šušur sezone, a kvarnerske ceste odvedu do malih obiteljskih konoba i kuća u kojima se proizvodnja vina, maslinova ulja i proizvoda od ovčjeg mlijeka generacijama upisuju u genetski kod. Prva stanica na našem putovanju bila je Malinska, preciznije Sveti Vid-Miholjice gdje smo odsjeli u apartmanu Maleluni, koji na Bookingu ima izuzetnu ocjenu - kako zbog srdačnog domaćina Barbe, tako i zbog bazena te pogleda na more koji puca s prostranog balkona. A nakon što smo se smjestili krenuli smo u otkrivanje lokalnih mirisa i okusa, prema konobi koja je otvorena cijele godine.

Gatto Nero - 22 (Foto: Saša Prižmić)

Gatto Nero

Konoba/Trattoria Gatto Nero ponos je Tanje Grbac i Marinka Tvrtkovića kojima crna mačka donosi sreću otkako su prošle godine obnovili stari prostor i preuredili ga, a od tada ne miruju. Neumorno smišljaju nova iznenađenja za goste, a ovih dana je u trattoriji mirisalo na mladu pašku janjetinu, omišljansku hobotnicu i lignje, kao i ličku teletinu, uz pršut od tune, rižoto s morskim šparogama (salikornijom) i drugim specijalitetima kuće. A kad za koji dan utihne janjetina koja je stigla iz Luna, slijede pripreme za Dan žena, kada Gatto Nero zove na domaće šurlice s hlapom i file orade u žlahtini, o čemu više možete doznati na njihovoj stranici.

Gatto Nero - 25 (Foto: Saša Prižmić)

Misija Tanje i Marinka promocija je krčke i kvarnerske kuhinje od lokalnih namirnica pripremljenih na kreativan način, s naglaskom na svježu ribu koja redovito stiže u kuhinju iz mreža Tanjinog supruga, vrsnog ribara Siniše.

"Ne težimo nagradama nego zadovoljnim gostima kojima nudimo comfort food od vrhunskih namirnica koje se ne maskiraju nepotrebnim ili umjetnim dodacima. Sve što možemo, u kuhinji radimo od početka, poput primjerice domaćeg temeljca od škampa i ribe, tartufate i tjestenine (šurlica i raviola). U procesu osmišljavanja jelovnika sudjelujemo svi - i kuhari i konobari; okupimo se za stolom pa kušamo, razgovaramo i komentiramo sve dok ne budemo zadovoljni rezultatom. Osluškujemo i primjedbe gostiju koji nas dodatno motiviraju. Osim o hrani razgovaramo i o vinu; želimo ih zainteresirati za hrvatske sorte te ne praviti razliku između poznavatelja i onih koji tek ulaze u vinski svijet“, otkrivaju vlasnici koji s gostima njeguju prijateljski, ali profesionalan odnos.

Gatto Nero - 2 (Foto: Saša Prižmić)

Uigrani bend

Kako nam pričaju u restoranu, esencija Gatto Nera su upravo ljudi koji ga čine i funkcioniraju kao složna obitelj – ili dobro uigran bend, a tu su i edukacije, gostovanja odličnih chefova, poput Hrvoja Zirojevića te strast prema poslu koja ne jenjava niti kada vanjske terase mjesto prepuste toplom interijeru.

Tijekom dugogodišnje karijere Marinko je nareckao desetljeća i desetljeća usavršavanja po Hrvatskoj i Europi. Kaže kako ga je na ugostiteljskom putu Italija osobito izgradila, a hommage gastronomiji Čizme naslućuje se i iz samog imena restorana. Gatto Nero uvijek nosi sa sobom, čak i u obliku tetovaže koju nosi na ramenu.

Gatto Nero - 23 (Foto: Saša Prižmić)

Što jesti?

Pitate li Tanju i Marinka što jesti, reći će vam da osim friške ribe s broda, škampa i školjki ne propustite crni rižot. Nježnoj senzaciji slast daju kvarnerske sipe, ali i sladoled od parmezana koji se umiješa kada tanjur stigne na stol. Jedno od profinjenijih jela su i domaći ravioli punjeni mješavinom sireva, bogato posuti listićima crnih zimskih tartufa.

Morska raskoš ogleda se u krčkom brudetu koji spaja bijelu ribu, kozice i lignje s palentom, a nas je osvojila buzara padelatta – u kojoj ćete pronaći škampe, capesante, vongole i dagnje što se motaju oko tagliatella. Zasukali smo rukave i uskočili u tanjur pun mora zabavljajući se školjkama i širokim rezanacima.

U jelima Gatto Nera pronaći ćete potpis chefa Sandra Gligorića, iznenađenje ili kakav zaigrani detalj, poput već spomenutog sladoleda od sira na rižotu, pohanih kolutića lignji u brudetu ili ritualnog posluživanja bouillabaissea (č. bujabesa) Gatto Nero. Francuska riblja juha na kvarnerski način na stol stiže bez juhe – tanjur se posipa dehidriranim maslinovim uljem i dolazi s minijaturom koju čine riba, školjke, škamp i hobotnica. Pred gostom se potom ulijeva juha iz vrča kako bi u gurmanskoj predstavi mogla sudjelovati sva osjetila.

Zavirite li na jelovnik, vidjet ćete da chef preporučuje i janjeći pršut s Raba, hlapa na buzaru sa šurlicama – i druga jela kojima možete pobliže upoznati čaroliju Kvarnera te se poželjeti vratiti u Malinsku.

