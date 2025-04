Kao netko tko već godinama sanjari o tome da se u zagrebačku zračnu luku konačno "spusti" neka pristojna, orijentalno usmjerena low-budget aviokompanija, mogu reći samo jedno – Pegasus Airlines, dobro nam došao!

Do prošle je godine let prema Turskoj, a pogotovo prema daljim destinacijama na Bliskom istoku, bio poprilično ograničen. Ako ste htjeli u Istanbul, letjeli ste uglavnom s Turkish Airlinesom, a ako ste ciljali Teheran, Bejrut, Tbilisi ili Dubai – morali ste malo zapregnuti novčanik i živce za presjedanja s nacionalnim avioprijevoznicima. Ako smo realni – do Beiruta ste platili isto kao da ste išli za New York, što i nije baš malo!

A onda se dogodio Pegasus.

Prošle godine tiho i bez previše pompe sletjeli su u Zagreb – ali ono što nude nipošto nije tiho. Riječ je o kompaniji sa sjedištem u Istanbulu (točnije, na aerodromu Sabiha Gökçen – SAW), koja spada u red najpovoljnijih avio prijevoznika u ovom dijelu svijeta. I da, budimo iskreni – oni koji vole putovati pametno i uz ograničen budžet, već znaju da je Pegasus "zlatna karta" prema Aziji, Bliskom istoku i dijelovima Afrike.

Kamo sve možete putovati s Pegasusom?

Ono što dolazak Pegasusa u Zagreb čini zaista odličnim jest impresivan broj novih linija koje su se otvorile za hrvatske putnike. S presjedanjem u Istanbulu – koji je već sam po sebi iznimno atraktivna destinacija – sada su lako dostupni gradovi poput Tbilisija i Kutaisija u Gruziji, Bakua u Azerbajdžanu, Bejruta u Libanonu, Dubaija i Sharjaha u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, kao i nekoliko iranskih bisera – Teheran, Isfahan i Shiraz. Tu su i Kairo u Egiptu, Dammam, Jeddah i Riyadh u Saudijskoj Arabiji, zatim Erbil i Bagdad u Iraku, Amman u Jordanu, Taškent u Uzbekistanu, Lahore i Karachi u Pakistanu, Delhi i Mumbai u Indiji te Colombo na Šri Lanki. I to nije sve – Pegasus povezuje Zagreb s još desecima drugih destinacija koje su do sada bile teško dostupne bez mukotrpnih i često skupih presjedanja.

A što je najbolje? Cijene su nerijetko osjetno niže u usporedbi s tradicionalnim avioprijevoznicima.

Iskustvo iz prve ruke

Letio sam Pegasusom za Istanbul, povratna karta – s uključenim koferom i dvakomada ručne prtljage – nas je stajala samo 80 eura. Prije sam je plaćao od 160 eura na više. Putovanje je bilo ugodno, online check-in funkcionira bez greške, a cijeli sustav dodatnih usluga (prtljaga, sjedišta, prioriteti) je vrlo transparentan i često dostupan na akcijama po vrlo povoljnim cijenama.

Istina, zrakoplov u kojem sam letio nije bio neka sreća – osobno mi se Ryan Air (posebice kada za njih leti Lauda) činio nešto čišćim – ali sve ostalo je bilo na razini. Ponuda u avionu je vrlo slična drugim low-cost prijevoznicima, a ono što se posebno ističe: Pegasus dopušta putovanja s kućnim ljubimcima – za razliku od, recimo, Ryan Aira koji ih ne prevozi.

Zahvaljujući Pegasusu, svijet nam je postao bliži, egzotične destinacije dostupnije, a putovanja – jednostavnija i pristupačnija nego ikad prije.

