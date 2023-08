S 15 restorana, sedam bazena, zatvorenim vodenim kazalištem i najvećim vodenim parkom na moru, Icon of the Seas, tvrtke Royal Caribbean trebao bi krenuti na svoje prvo putovanje u siječnju 2024. godine.

S maksimalnim kapacitetom, morska ikona može ugostiti 7600 putnika, što znači da kruzerski div može primjerice primiti sve stanovnike Senja, i još bi ostalo mjesta.

„Od trenutka kada putnici kroče na brod, svako iskustvo je posebno osmišljeno kako bi im pružilo najbolji odmor na kopnu i moru. Icon of the Seas nudi najbolji obiteljski odmor“, rekao je predsjednik i izvršni direktor grupe Royal Caribbean, Jason Liberty.



Kada bude dovršen, brod dužine 365 metara imati će 20 paluba. Plovit će tijekom cijele godine i krstariti istočnim i zapadnim Karibima iz Miamija.

Jedan od najpopularnijih sadržaja na brodu zasigurno će biti najveći vodeni park na moru. Među šest tobogana bit će i Pressure Drop, otvoreni tobogan za slobodni pad, kao i Frightening Bolt najviši tobogan na moru.

Royal Caribbean Icon of the Seas - 4 (Foto: Royal Caribbean Icon of the Seas)

Putnici će guštati u restoranima, kafićima, barovima i salonima, kao i kupoli smještenoj na vrhu broda koja će nuditi pogled na ocean i vodopad. Kupola će poslužiti kao restoran, ali i interaktivno kazalište. Na raspolaganju je 28 vrsta soba, a najviše će se cijeniti one s najboljim pogledom na ocean.

