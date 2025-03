Ima li većeg komplimenta jednom od brojnih europskih projekta posvećenih očuvanju baštine od činjenice da je probudio interes za suradnjom u pripadniku mlađe generacije? Upravo takva lijepa priča u kojoj glavnu ulogu ima mladi 25-godišnji brodomaketar iz Verone, Andrea Belfanti (@mudsailor), zaokružila je izradom tradicijske barke brojne aktivnosti projekta Adriatic PorTLand Interreg Italy-Croatia posvećenog baštinskom i turističkom povezivanju maritimne i fluvijalne brodogradnje i navigacije.

Prateći brojne aktivnosti projekta koji je okupio partnere s obje strane Jadrana (vodeći partner Ustanova-Istituzione "Kuća o batani-Casa della batana" iz Rovinja-Rovigno, ostali partneri Općina Mošćenička Draga u suradnji s Ekomuzejom Mošćenička Draga i Katedrom Čakavskog sabora općine Mošćenička Draga, talijanska općina Cesenatico i tamošnji Pomorski muzej te udruga TVB (Tradicijske venecijanske barke) iz općine Battaglia Terme) mladi je čuvar baštine tradicijske jadranske brodogradnje upoznao brojne primjere dobre prakse. Njih su partneri kroz događanja (regate) i teorijsko-praktične radionice (Exchange Lab) prezentirali tijekom trajanja projekta te objedinili u kratkim filmovima i zajedničkoj strategiji. Njezin cilj je integracija turističkih ponuda obale i zaleđa s unutrašnjim vodnim putevima kroz valorizaciju prekogranične tradicijske plovidbe.

Adriatic PortLand - 2 (Foto: Andrea Belfanti)

Zainteresiran za povezivanje s projektnim partnerima, preuzeo je inicijativu i predstavio se partnerima izrazivši želju za suradnjom koja je ostvarena narudžbom za izradu upečatljive batane Vanesse, tradicijske barke iz Pomorskog muzeja u Cesenaticu. Batana Vanessa, napravljena je 1962. u Cerviji, a u arsenal muzeja u Cesenaticu dolazi 2020. godine u sklopu EU projekta Arca Adriatica Italy-Croatia čijim je sredstvima obnovljena. Od tada je stavljena u funkciju demonstracijske barke koja na mnogim festivalima mora i izložbama prezentira jadransku maritimnu baštinu, a na njoj se održavaju i tečajevi jedrenja oglavnim jedrom. U sklopu projekta Adriatic PorTLand, batana Vanessa je prvi put sudjelovala na Rovinjskoj regati zaplovivši rovinjskim akvatorijem sa svojim rovinjskim "rođakinjama", a to povezivanje dviju obala simbolično je okrunjeno izradom makete koja je povjerena mladom brodomaketaru Andreji Belfantiju.

O doživljaju projekta, svojim počecima te radu na Vanessi on kaže: "Projekt Adriatic Portland privukao mi je pažnju za vrijeme mog posjeta Pomorskom muzeju u Cesenaticu koji me fascinira svojim unutarnjim i vanjskim postavom tradicijskih brodova s oglavnim jedrom. Posebno me zaintrigirala tema projekta jer se po prvi put povezuju i turistički valoriziraju brodogradnja i navigacija na moru i rijekama Italije i Hrvatske. Kako živim i radim u Veroni iznimno sam zainteresiran za uključivanje našeg područja u ovakve projekte jer su kod nas prisutni tragovi riječne i jezerske tradicijske navigacije na jezeru Garda i jezerima Mantove.

S obzirom na to da sam se brodomaketarstvom počeo baviti u vrijeme pandemije koronavirusa, u njemu sam pronašao odmak od svakodnevice i doticaj s nevjerojatnim bogatstvom tradicijske brodogradnje koje me inspiriralo da svoju dječačku ljubav prema brodovima oplemenim vještinom i znanjem. Na početku sam se bavio klasičnim modelima, fregatama i galijama, no vidjevši da se njima bave mnogi modelari, odlučio sam promijeniti područje interesa i specijalizirati se za tradicionalne brodove Jadrana i Padske nizine. Prije dvije godine udruga Batipai obratila mi se s narudžbom za izradu modela broda Freccia Azzurra, posljednjeg burcija koji je stotinama godina plovio plovnim putovima što su iz zaleđa ulazili u Veneciju i koji su odlučili obnoviti. U tom sam zadatku trebao pomoć koju mi je svesrdno pružio Maurizio Ulliana, predsjednik udruge TVB (Tradicijskih venecijanski brodovi), ujedno jedan od partnera na projektu Adriatic PorTLand".

Adriatic PortLand - 4 (Foto: Silvija Jacić)

Rad na modelu Freccia Azzurra produbio je Andrein interes za jadransku nautičku tradiciju te usmjerio njegov fokus na tradicijske brodove s oglavnim jedrima popu batane Vanesse koja ga je pak približila hrvatskoj brodograditeljskoj baštini: "Iako su moja najveća fascinacija trabakuli, izuzetno sam sretan što sam dobio priliku izraditi batanu Vanessu koju sam 8. i 9. ožujka premijerno izložio na Model Expo Italy u Veroni i koju ću u listopadu ove godine, na poziv Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana" predstaviti na zanimljivoj radionici u Rovinju-Rovigno. Tijekom izrade Vanesse stvorio sam novu mrežu kontakata s partnerima projekta Adriatic PorTLand koja me odvela dalje, prema istraživanju tradicijskih barki s hrvatske obale i potaknula da svoju stručnost proširim izvan talijanskih voda. Oduševila me knjiga "Stogodišnjaci iz našeg mula" Nenada Bojmića u sunakladništvu Hrvatskog pomorskog muzeja Split i Muzeja betinske drvene brodogradnje, a posebice gajeta, barka koju trenutačno intenzivno proučavam. Nadam se da će moj primjer potaknuti entuzijazam i u drugim mladim ljudima da se uključe u očuvanje baštine s jednakom strašću poput moje, ali uz što snažniju podršku“, napominje Andrea.

O ovoj inspirativnoj suradnji te projektu Adriatic PorTLand, voditeljica projekta i ravnateljica Ustanove-Istituzione "Kuća o batani-Casa della batana" Nives Giuricin kaže: "Kad se govori o očuvanju baštine, često se govori o nužnosti prenošenja znanja i vještina na mlađe generacije. U vrijeme kad su mladi navikli na modernu tehnologiju i na trenutačni rezultat, to predstavlja veliki izazov. Svi partneri ovog projekta nastoje svojim radom u mlađim naraštajima potaknuti ljubav i interes prema baštini od vrtićke dobi nadalje i to bih istaknula kao prioritet. Velika je stvar kad mladi zavole baštinu u tolikoj mjeri da oni potiču nas kao što je to učinio Andrea Belfanti. Njegova inicijativa i proaktivnost uistinu mogu biti dobar primjer i stoga nas veseli što je za početak svoju vještinu pokazao na vrsti tradicijske barke koja je nama toliko važna, ali i koja nas povezuje s drugom stranom Jadrana i našim talijanskim partnerima s kojima smo na projektu Adriatic PorTLand ostvarili plodonosnu suradnju. Jako nam je drago da se prvo sudjelovanje u nekoj regati batane Vanesse prvi put dogodilo na našoj 18. Rovinjskoj regati tradicijskih barki s oglavnim i latinskim jedrom što lijepo simbolizira našu povezanost. Zajednička strategija povezivat će nas i nakon završetka projekta jer ćemo nastaviti jačati ulogu kulture i baštine u razvoju održivog turizma, posebno u pogledu smanjenja sezonalnosti i prekomjernog broja gostiju na obalnim destinacijama".

Suradnja s Andreom Belfantijem nastavit će se u Rovinju-Rovigno i to na radionici u sklopu Dječjeg tjedna na kojoj Ekomuzej-Ecomuseo "Batana" uz kazališnu predstavu na hrvatskom jeziku "Batana i papagaj", djeci dovodi zanimljivog gosta iz Italije. Andrea Belfanti će im predstaviti svoj rad koristeći maketu batane Vanesse, a upoznat će ih i s drugim tradicijskim brodovima Italije kako onima koji su plovili morem, tako i onima koji su u prošlosti plovili unutarnjim vodama. Bit će to prilika i da prepriča Vanessine avanture kojih je bilo zaista bilo mnogo.

Djeci će itekako biti zanimljivo slušati o njenima gostovanjima diljem regije Emilia Romagna, potom na Festivalu mora u francuskom Orleansu, regatama u Rovinju-Rovigno i Mošćeničkoj Dragi pa sve do jedne od "glavnih uloga" u Disneyjevoj povijesnoj komediji "Rosaline". Na taj će način malena tradicijska barka spojiti generacije, obale i nasljeđa te otvoriti nove mogućnosti za nastavak aktivnosti uspješnog EU projekta Adriatic PorTLand čiji su rezultati dostupni na službenim web stranicama projekta.

O uspješnosti projekta Adriatic PorTLand, Renata Marušić, komunikacijski menadžer Zajedničkog tajništva programa Interreg Italy-Croatia 2021.-2027. kaže: "Projekt Adriatic PorTLand proveden u okviru Programa prekogranične suradnje Interreg Italija-Hrvatska 2021.-2027., istaknuo se kao primjer dobre prakse u promicanju pomorske i ribarske baštine. Projekt je ojačao suradnju između talijanskih i hrvatskih partnera koji dijele zajedničku pomorsku tradiciju, a istovremeno je potaknuo nove suradnje koje otvaraju mogućnosti za širenje rezultata na druga područja Jadrana te uključivanje mladih kao što je Andrea Belfanti u očuvanje vrijedne pomorske baštine. Kao Program, preporučujemo nastavak ovakvih inicijativa koje povezuju kulturnu baštinu s održivim gospodarskim razvojem, kao i daljnje jačanje suradnje među različitim dionicima kako bi se osigurala dugoročna održivost i utjecaj postignutih rezultata".

Projekt AdriaticPorTLand trajao je 18 mjeseci (1. 7. 2023.-31. 12. 2024.). Ukupna vrijednost projekta iznosila je 249.670,00 EUR, a 80% (199.736,00 EUR) sufinancirano je sredstvima prekograničnog programa Interreg Italy-Croatia.

