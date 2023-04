Porinut je najveći kontejnerski brod na svijetu – MSC Tessa. Širok je 61,5 metara, a dug čak 400 metara – što je u prosjeku 60-ak metara više i od klasičnih nosača zrakoplova.



Titulu najvećeg dobio je zahvaljujući tome što je prvi brod koji može prenijeti više od 24 tisuće kontejnera – točnije 24.112 jedinica naslaganih jedne na druge i do 25 redova uvis te sveukupnog kapaciteta do 240.000 tona.



Izgradila ga je kineska kompanija Hudong-Zgonghua Shipbuilding za međunarodnu tvrtku Mediterranean Shipping Company (MSC) koja je osnovana 1970. godine u Italiji, a koja ima sjedište u Švicarskoj.



MSC Tessa ima dizelski pogon i sustav koji smanjuje potrošnju energije te emisije za 4 posto. Ovo je prvi od četiri planirana kontejnerska broda koja će biti izgrađena do kolovoza ove godine, a koja su sveukupno plaćena 600 milijuna dolara.



Najveći brod u povijesti bio je supertanker Seawise Giant, koji su izgradili Japanci u 70-im godinama prošlog stoljeća, a koji je bio 58,45 metara duži i 7,1 metara širi od MSC Tesse. No on je prestao ploviti 2009. godine.

