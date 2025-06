Cilj globalnog indeksa kvalitete života Economist Intelligence Unita jest pronaći svjetske gradove u kojima se najugodnije i najkvalitetnije živi. Da bi došli do tih podataka, istraživačka jedinica britanskog magazina The Economist rangira najveće svjetske gradove prema 30 različitih pokazatelja.



Analizira se sigurnost, stopa kriminala i politička stabilnost, dostupnost i kvaliteta zdravstvenih usluga, kulturna ponuda, sportski i rekreativni sadržaji, kvaliteta hrane i pića, kvaliteta obrazovanja, opskrba vodom i energijom, javna infrastruktura i slični parametri.



Svaki grad dobiva ukupnu odjenu na ljestvici od 0 do 100 – što je ocjena viša, to je kvaliteta bolja.



Kopenhagen je ove godine zasjeo na prvo mjesto ljestvice najboljih gradova za život s visokih 98 bodova. Glavni grad Danske dobio je maksimalnih 100 bodova u kategorijama stabilnosti, infrastrukture i obrazovanja, dok je u ostalim kategorijama ocijenjen s više od 90 bodova.

Beć je svrgnut s trona najboljeg grada za život (Foto: Shutterstock)

S trona je svrgnuo Beč – glavni grad Austrije prikupio je "tek" 97,1 bodova u istraživanju. Ocjena mu je pala zbog sigurnosnih problema s kojima se nosi u posljednjih godinu dana – od prijetnji bombom na koncertu Taylor Swift do planiranog terorističkog napada na željezničku postaju ove godine.



Beč dijeli drugo mjesto na ljestvici najboljih mjesta za život s Zürichom koji je prikupio identičan broj bodova u analizi Economist Intelligence Unita.



U prvih 10 najboljih gradova za život našao se još jedan švicarski grad - Ženeva na petom mjestu. Ostali gradovi s top 10 ljestvice nalaze se u Australiji (Melbourne i Adelaide), u Japanu (Osaka), na Novom Zelandu (Auckland) i u Kanadi (Vancouver).



Među 10 najboljih gradova za život niti jedan ne dolazi iz Sjedinjenih Američkih Država, Južne Amerike ili Afrike.

Globalnu indeks kvalitete života Economist Intelligence Unita:

1. Kopenhagen, Danska, 98 bodova od 100

2. Beč, Austrija , 97.1 bodova od 100

2. Zurich, Švicarska, 97.1 bodova od 100

4. Melbourne, Australija, 97 bodova od 100

5. Ženeva, Švicarska, 96,8 bodova od 100

6. Sydney, Australija, 96.6 bodova od 100

7. Osaka, Japan, 96 bodova od 100

7. Auckland, Novi Zeland, 96 bodova od 100

9. Adelaide, Australija, 95.9 bodova od 100

10. Vancouver, Kanada, 95.8 bodova od 100

