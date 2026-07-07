Najbolja kava u Europi pije se u Oslu, točnije u kafiću poznatog norveškog barista Tima Wendelboea. Ili tako barem misli stručni žiri World’s 100 Best Coffee Shops - međunarodnog programa koji svake godine ističe najbolje destinacije za ispijanje specialty kave.

The World’s 100 Best Coffee Shops ili u prijevodu 100 najboljih kafića na svijetu poredak temelji na ocjenama gostiju, ali i ocjenama stručnjaka koji propituju kvalitetu kave, vještine barista, održivost i atmosferu samog kafića.

Nakon Osla, izvrsnu kavu možete popiti i u Gota Coffee Expertsu u Beču, koji se nalazi na drugom mjestu ljestvice najboljih europskih kafića, a slijedi ga Nomad Frutas Selectas iz Barcelone.

Na popisu najboljih nalaze se kafići diljem Europe od Ujedinjenog Kraljevstva i Portugala sve do Turske.

I Hrvatska ima svojeg predstavnika na toj prestižnoj ljestvici, i to u Splitu.

4 Coffee je minimalistički, mikrospecijalizirani kafić koji dokazuje da velike stvari dolaze u malim pakiranjima, piše na stranicama The Worlds’s 100 Best Coffee Shops.

Ovo splitsko odredište za ljubitelje kave koje se smjestilo na adresi Hrvojeva 9 zasjelo je na 47. mjestu ljestvice 100 najboljih kafića u Europi.

Djelujući iz kompaktnog skučenog prostora, ovaj ugodni lokal u potpunosti se fokusira na ono bitno: iznimna zrna kave, preciznu ekstrakciju i istinsko gostoprimstvo. S rotirajućim izborom kava jednog podrijetla od vrhunskih europskih pržionica, upoznaju lokalno stanovništvo i putnike sa složenim okusima specialty kave, piše na njihovim stranicama.

Na popisu najboljih europskih kafića našla se i šačica lokala iz regije. Najviše je rangiran Dude Specialty Coffee iz Skopja na 30. mjestu ljestvice. Hotel Beograd Caffe iz Beograda smjestio se na 36. mjestu ljestvice, dok se beogradski kafić D59B nalazi na 56. mjestu. Slovenski Stow iz Ljubljane je pak 80. na popisu 100 najboljih kafića u Europi.

Cijeli popis 100 najboljih kafića i Europi potražite na službenim stranicama 100 World’s Best Coffee Shops.

Turska kava: Priča o okusu, ritualu i jednoj slanoj tradiciji +6