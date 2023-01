Hrvatska je posljednjih nekoliko godina pozicionirana uz bok vodećim globalnim i planetarno popularnim destinacijama, zahvaljujući brojnim događajima koji privlače turiste iz svih dijelova svijeta. Od raznih glazbenih, kulturnih i filmskih manifestacija, posebno se ističu sportske koje osim što utječu pozitivno na mentalno i fizičko zdravlje sudionika istih, donose turističke benefite lokacijama na kojima se održavaju i pravi su magnet za turiste. Upravo zato, sportski entuzijasti imaju priliku okušati se u raznim disciplinama, od planinarenja, raznih maratona pa sve do ekstremnih natjecanja.



Brend Spartan, vodeća je svjetska kompanija u kategoriji Extreme Wellnessa, koja se između ostalog bavi organizacijom više od 450 utrka u 37 zemalja svijeta. Uz to, napravio je veliki skok u scenu trail trčanja kroz Spartan Trail, udruživši se s događajima svjetske klase za izvanredno i jedinstveno iskustvo. Svjetski popularne trail utrke do sada su se održavale na prekrasnim lokacijama diljem svijeta, od Patagonije do Australije, s presjedanjem na Kanarskim otocima. No, sada je red došao i na povijesni grad pod zidinama, Dubrovnik, koji će od 28.-29.10.2023. postati centar ovog sportskog događaja i ugostiti zaljubljenike u trail utrke. Samim time, privući će natjecatelje iz cijeloga svijeta, što će pozitivno utjecati na turističku post sezonu i promicanje aktivnog turizma u Hrvatskoj.



''Po prvi puta u Dubrovniku, biseru Jadrana ugostit ćemo svjetski prepoznatu utrku Spartan Trail, uz naš Du Motion još jedan festival sporta međunarodnog karaktera koji će zasigurno okupiti mnoge ljubitelje trkačkih aktivnosti iz cijelog svijeta. Time će se Dubrovnik i Hrvatska svrstati među najatraktivnija odredišta koja su svoj fokus razvoja stavili upravo na promoviranje zdravog životnog stila, rekreaciju i pozicioniranja sportskog turizma, koji posljednjih godina bilježi sjajne uspjehe i efekte, kako na život pojedinaca tako i na svijest društva u cjelini. Serija utrka Spartan Trail biti će idealna prilika za sve entuzijaste i strastvene zaljubljenike u sport da se iskažu u savladavanju prepreka i iskažu vlastite sposobnosti i talente. Ujedno organiziranje ove sportske manifestacije potvrda je smjera razvoja aktivnog turizma koji će Gradu poslužiti kao izvrsna promotivna podloga i motiv građanima, a posebice mladim generacijama da i oni budu dio lijepih sportskih priča koje će donijeti osobno zadovoljstvo, a lokalnoj zajednici i Dubrovniku “snažan vjetar u leđa” da u budućnosti postane nezaobilazna turističko – sportska destinacija'' – rekao je Mato Franković, gradonačelnik grada Dubrovnika.



''Htio bih izraziti veliko zadovoljstvo što ćemo biti partneri na međunarodnom projektu te što ćemo isti podržati i logistički i financijski. Samim time, od izrazito velike važnosti je što će se ovim događajem produžiti turistička sezona. Turistička ponuda će se proširiti tako da ćemo uz Du Motion i Du Triatlon dobiti i treći veliki projekt na području grada Dubrovnika'' – rekao je Marko Dadić, voditelj odjela za organizaciju manifestacija Turističke zajednice grada Dubrovnika.

Spartan Trail Dubrovnik prva je takva utrka u Hrvatskoj i regiji koja će omogućit trail trkačima da se natječu čak u 3 različite dužine staza. Stazama dugim 10, 21 i 50 kilometara, očekivanih više od 500 natjecatelja imat će priliku pomaknuti svoje granice izdržljivosti i pokazati pravi sportski duh. Prvih troje natjecatelja u stazama od 21 i 50 kilometara koji zablistaju na tronu dobit će novčanu nagradu za ostvarene pobjedničke rezultate. Atraktivne staze s pogledom na veličanstven zalazak sunca i predivne morske prizore zasigurno će se urezati u sjećanja sudionika i potaknuti ih da se i dogodine vrate u Hrvatsku.



''Izuzetno smo počašćeni što smo kao lokalni organizatori i osobno kao netko tko je vodio projekte do sada ovakvog sličnog karaktera u Dubrovniku, prepoznati da možemo napraviti nešto gdje bismo ukomponirali dubrovačku snalažljivost u pripremi i organizaciji. Populacija koju ciljamo su ponajprije prekooceanske zemlje, najviše američko tržište, zatim britansko tržište, a i svi oni koji se bave trail trčanjem u cijelom svijetu. Dodir s prirodom i trčanje u prirodi sigurno je nešto što danas puno više privlači ljude koji se žele baviti aktivnim turizmom. Mislim da ćemo zajedno s Turističkom sezonom i gradom dobiti upravo ono što smo godinama tražili; sezonu kojom ćemo ciljati one koji žele doći u grad i konzumirati kompletno dubrovačko područje s jednim svjetskim, vrhunskim atraktivnim brendom - objasnio je Alen Bošković, direktor utrke Du Motion.



''Iznimno nam je drago da globalni događaj poput Spartan Traila dovodimo u svjetsku destinaciju kao što je Dubrovnik. Uz podršku Grada Dubrovnika i turističke zajednice Grada Dubrovnika, te uz iznimno iskusnog lokalnog partnera i organizatora mnogih utrka na području Dubrovnika pod brandom Du Motion, siguran sam da ćemo imati vrhunsku utrku na jedinstvenoj lokaciji. Cilj nam je ove godine privući više od 500 sportaša i zaljubljenika u trail trčanje, a dugoročno se nadamo kako će utrka u Dubrovniku postati jedna od najboljih i najposjećenijih utrka u svijetu unutar Spartan Trail serije'' – izjavio je Ivan Zrinušić, voditelj projekta.

Više informacija o samom događaju koji spaja vrhunsko iskustvo s magijom sporta i zadivljujućim lokacijama te prijavu na isti, pronađite na https://www.spartantrail.com/dubrovnik/