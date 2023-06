Spartan, poznati organizator najvećih svjetskih utrka s preprekama, u listopadu u Dubrovnik dovodi utrku Spartan Trail Dubrovnik, na kojoj se kako ističu "ne prihvaća prosječnost" i kojom ćete pomaknuti vlastite granice izdržljivosti. Ali i biti nagrađeni fenomenalnim pogledima čitavom rutom. Organizator, uz medalju svima koji završe utrku, obećava ogrebotine, modrice i gomilu priča s ove uzbudljive avanture.

Spartan Trail Dubrovnik održat će se 28. i 29. listopada, prijave su već otvorene, a u Dubrovnik biste trebali stići dan ili dva prije utrke.

Trčeći ovu utrku optrčat ćete bogatu dubrovačku povijest i dotaknuti brojne spomenike kulture. Većina staza ove utrke uvrštena je u Europsku ekološku mrežu NATURA 2000., a impresivni pogledi na more, vinograde, planine i Grad smjenjuju se na svim rutama.

Možete se prijaviti za jednu od tri staze različitih duljina: 10, 21 ili 50 kilometara. Na najkraćoj vas stazi očekuje uspon od 245 metara, na srednjoj od 1073 metra, a na najduljoj ćete morati prevaliti uspon od čak 2627 metara.

Rute utrke Spartan Trail Dubrovnik prolaze najljepšim lokalitetima Dubrovnika i njegove okolice, od Konavala preko Župe Dubrovačke do platoa Srđ, pa će trkači svih formata uživati u ljepotama dubrovačkog kraja te upoznati dio prebogate povijesti Dubrovnika.

Najduža i najimpresivnija dionica započinje u Cavtatu i nastavlja prema naselju Zvekovica, s pogledom na dvadesetkilometarski zid klifova od Cavtata do Molunta. Pogled na otvoreno more odmorit će vas i okrijepiti

Dalje utrka vodi do franjevačkog samostana sv. Vlaha u Pridvorju, duhovnog i kulturnog središta Konavala, a onda uz vinograde čuvene dubrovačke malvazije.

U Župi dubrovačkoj trasa najdulje utrke spaja se s trasom formata dugog 21 kilometar, koja počinje u Mlinu, na samoj obali, i ide prema vrhu Malaštice, visokom 625 metara, s kojega se pruža prekarasan panoramski pogled na župske uvale i otočiće, Cavtat i hercegovačke planine. Uz planinsku granicu s Bosnom i Hercegovinom staza nastavlja prema Srđu preko Medene doline, Žarkovice i Bosanke do vrha Srđa i spektakularnog pogleda na Grad, Elafite i čitav dubrovački akvatorij. Cilj utrke se nalazi na platou, nakon utrke sudionici se vraćaju u Dubrovnik.

Na web stranici utrke možete se prijaviti, saznati sve detalje o rutama, opremi, dolasku… i pratiti novosti.