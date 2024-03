Rovinj-Rovigno okupan proljetnim suncem, pod kojim oživljavaju njegove upečatljive boje, idealno je odredište za uskrsne blagdane na moru. Ima li bolje pozivnice domaćima i gostima za tradicionalni uskrsni program Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana" od proljetno ukrašene najstarije batane "Risorte"?

S prvim danima proljeća učenici rovinjskih osnovnih škola zamijenili su učionice Velikim molom i u obilju sunca prionuli posebno kreativnom zadatku. Na preduskrsnim radionicama u organizaciji Ekomuzeja-Ecomuseo "Batana" izrađivali su od papira nježne bijelo-roza cvjetove badema. Njima su potom pažljivo ukrasili najstariju rovinjsku batanu, stalno "usidrenu" ispred ulaza u Ekomuzej-Ecomuseo u znak dobrodošlice.

Ukrašena cvjetnim vijencem "Risorta" najljepša je najava tradicionalnog Bataninog programa koji će ispred Ekomuzeja-Ecomuseo donijeti primamljive uskrsne okuse, mirise i, naravno, puno dobrog raspoloženja uz pjesmu i glazbu.

Svi posjetitelji moći će kušati tradicionalni meni, koji će se dijeliti besplatno (frigana riba i čaša vina), a dijelit će se i mirisne uskrsne pince te kuhana jaja, i to čak njih 2024! Program će u nedjelju započeti u 10 i 30 sati i trajati do 13 sati, a nakon predaha druženje se nastavlja u popodnevnim satima od 17 do 19 sati. Na Uskrsni ponedjeljak program počinje u 10 sati, a trajat će do 13. Kao i svako događanje u Ekomuzeju-Ecomuseo, i ovo će popratiti živa glazba za koju će biti zaduženi Sugar Notes, Viècia Ruveîgno i Dj So Chic trio.

Uz Ecomuseo-Ekomuzej “Batana”, organizatori programa su Turistička zajednica - Ente per il turismo Rovinj-Rovigno i Grad Rovinj-Rovigno - Città di Rovinj-Rovigno.