Galerija 4 4 4 4 "U suradnji s projektom održive umjetnosti u javnom prostoru – UpArt, umjetnica Ivana Stećuk u prolazu Lovački rog ovaj tjedan predstavlja svoj novi rad – umjetničku upcycling instalaciju I Hope To See A Bright Future One Day inspiranu idejom recikliranja tekstilnog otpada i pokretom solarpunk usmjerenim na održivu budućnost, koji promatra solarnu energiju kao centralnu točku transformacije odnosa prema resursima i novim pristupima obnovljivim izvorima energije", najavljuju organizatori i dodaju:

"Umjetnica kreće u istraživanje kroz svakodnevne kućne predmete (u ovom slučaju lampe) koje izmješta iz privatnog prostora doma u javni okoliš te spaja uloge uporabnog i umjetničkog predmeta. Vizualno lampe izgledaju poput skica istrgnutih iz sketchbooka i pretvorenih u predmete tzv. alive doodles – crteži oživljavaju kao svjetleći objekti na zelenoj javnoj površini. U izradi lampi se koristi odbačeni tekstil te se napajaju solarnom energijom, a cijeli rad odiše DIY radnom etikom. Lampe su u interakciji s prirodnim okolišem gdje reagiraju na dane prostorne okvire te oplemenjuju prostor stepeništa. I Hope To See A Bright Future One Day je moguće razgledati u prolazu Lovački rog do petka, 20. lipnja.

Ivana Stećuk primarno se izražava u mediju meke skulpture te se u svom radu koristi recikliranim materijalima, uz DIY pristup produkciji novih radova. Oslanja se na medij tekstilne instalacije te korištenje viškova i otpadaka tekstilnog materijala iz prijašnjih projekata, koje potom reciklira u nove objekte s ciljem osvještavanja potrošača o tekstilnom otpadu koji svakodnevno proizvode, progovarajući pritom i o temi fast fashiona.

I Hope To See A Bright Future One Day - 5 (Foto: Sanjin Kaštelan)

I Hope To See A Bright Future One Day prva je u nizu umjetničkih upcycling intervencija koje se ostvaruju, uz podršku Gradskog ureda za kulturu i civilno društvo, u okviru projekta Održiva umjetnost u javnom prostoru – program za mlade umjetnike/ce koji je fokusiran na nove umjetničke produkcije u javnom prostoru kako bi se pokrenuo dijalog o održivosti i utjecaju otpada na okoliš, odnosno kako bi se preispitala održivost i samog umjetničkog procesa, ali i šire – potrošačkih navika u svakodnevnom životu, osvrćući se na konzumerizam i potrošačko društvo.

I Hope To See A Bright Future One Day - 8 (Foto: Sanjin Kaštelan)

U okviru projekta, mladi umjetnici promišljaju materijale koje koriste u svom radu, kao i način njihove obrade u korelaciji s okolišem. Također, projekt gradi priču oko javnih prostora i promišlja o novoj privremenoj funkciji izlaganja umjetničkih radova te stvara nova iskustva u svakodnevnom urbanom kontekstu. Radovi privremeno mijenjaju percepciju prolaznika i otvaraju javne prostore za nova značenja koja uključuju posjetitelje u direktniji dijalog o održivosti.

UpArt je projekt održive umjetnosti u javnom prostoru koji naglasak stavlja na recikliranje i upcycling materijala te potiče promišljanje o ponovnoj kreativoj uporabi predmeta. I Hope To See A Bright Future One Day je četvrta u nizu umjetničkih upcycling intervencija koje je UpArt dosad predstavio u javnom prostoru".

