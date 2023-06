Na Strossmayerovom trgu u Zagrebu od 15. do 25. lipnja, održava se prvi Asian Street Food Festival koji će okupiti više azijskih restorana i chefova, kao i puno fantastičnih okusa na istome mjestu.

Prvi zagrebački street food festival posvećen azijskoj kuhinji organizira ekipa iz Kokoš ili jaje koja je zaslužna i za Fuliranje, Burger festival i Pizza festival.

Azijske tradicionalne specijalitete, kao i gurmanske eksperimente nadahnute Azijom, posjetitelji će moći kušati na čak jedanaest kućica koje će držati Jellyfish in Space, Sushi & Poke by Soho, Thai Thai, Purple Monkey, Asian Burgers by Mate Janković, Full Circle Katsu by Marko Palfi, Bite of Fun by Melkior, K-dog, Picnic Craft Bar, Gingle Bells i Central bar.

Za dobru atmosferu bit će zaslužna glazba po izboru Ozrena Kanceljaka, koji najavljuje da će nas provesti kroz razna razdoblja i žanrove, a neće preskočiti ni azijsku diskografiju.

Posjetitelji će moći sudjelovati i u gastro radionicama, a najmlađe će također razveseliti prilagođene kulinarske i umjetničke radionice te brojni edukativno-kreativni sadržaji u festivalskoj Kids Zoni.

Na Festivalu će Samsung imati završno događanje u okviru kampanje "Vidi više od boje" koja je pomogla udomljenju čak 61 psa u protekla dva mjeseca.

Na festival su dobrodošli psi, a moći će se i rashladiti u psećem bazenu i dog baru, a bit će tu i kutak za fotografiranje, u kojemu možete pogledati i fotografije nastale u spomenutoj Samsungovoj kampanji.

