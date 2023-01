Tisućama Hrvata početak nove godine nezamisliv je bez snježnih aktivnosti. Odlazak u planine prava je prilika za iskazivanje skijaških vještina nakon blagdanskog opuštanja kod kuće. Predstaviti se na stazi u sjajnoj opremi izazov je mnogima, a u famoznom 'hrvatskom' tjednu u siječnju inozemna skijališta doimaju se kao špice naših gradova.



Pokriće zdravstvenih troškova



No, što kad takvu zimsku idilu pomuti nezgoda? Bez obzira na staž i spretnost, skijanje nosi rizik od ozljeda noge, ruke ili leđa, što nije ugodno, naročito u stranoj zemlji, gdje su troškovi liječenja da se 'smrzneš'. Kako bi se takve situacije lakše podnijele, pobrinulo se Croatia osiguranje. Vodeći hrvatski osiguravatelj nudi SKI putno osiguranje čije tri vrste pokrivaju sve zdravstvene troškove tijekom putovanja u inozemstvu, odnosno u svim članicama EU, Švicarskoj, Bosni i Hercegovini te Srbiji.



Moguće je ugovoriti Individualno, Obiteljsko i Obiteljsko osiguranje s dodatnom zaštitom za jedno putovanje u trajanju od maksimalno 8 dana, ili Individualno i Obiteljsko koje traje cijele sezone, a odnosi se na neograničen broj putovanja tijekom 4 mjeseca.

PR (Foto: PR)



Odaberite jednu od opcija



Bez obzira na to koje ugovorili, sa svakim SKI putnim osiguranjem Croatia osiguranja dobivate ovih pet stvari:

• Pokriće zdravstvenih troškova do 75.345,00 kuna (10.000,00 eura) uslijed bolesti i do 113.017,50 kuna (15.000,00 eura) za nezgodu, uključujući osiguranje za slučaj oboljenja od Covida-19

• Prijevoz vozilom hitne pomoći ili helikopterom do prve bolnice

• Prijevoz u matičnu zemlju u slučaju da zdravstveni razlozi onemogućavaju povratak prema prvotnom planu

• Pokriće troškova neiskorištenog ski passa zbog bolničkog liječenja duljeg od 3 dana

• Neprestanu telefonsku asistenciju, dostupnu svaki dan u tjednu 0-24



Kod odabira police ski putnog osiguranja, moguće je ugovoriti i dodatna osiguranja poput osiguranja od nezgode, osiguranja prtljage te osiguranja od odgovornosti za štete.



Uz SKI putno osiguranje klizite niz snježne padine bez straha. Svoje putno osiguranje za skijaški vikend ili popularni hrvatski skijaški tjedan ugovorite online uz 20 % popusta i osigurajte si zdravstvenu zaštitu tijekom skijaških putovanja u inozemstvu. Za više informacija posjetite www.crosig.hr.