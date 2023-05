Jake kiše neizostavan su dio proljeća i jeseni u Norveškoj, no te ne sprječava lokalno stanovništvo da uživa na otvorenom. Problemi nastaju kada se ceste napune vodom te ne samo da otežavaju prolazak vozačima, već mogu upropastiti dan pješacima.

Podignete li val vode svojim automobilom s ruba ceste i njime poprskate slučajnog prolaznika u Norveškoj, očekujte kaznu.



Internetska stranica The Norway Guide, koja predstavlja tu zemlju na sjeveru Europe, njezinu kulturu i običaje, ističe da je prskanje prolaznika vodom kada vozite automobil protuzakonit čin. Svi vozači trebali bi biti pažljivi prema vozačima.

Ako vodom poprskate pješaka dok se vozite u automobilu, očekujte da ćete dobiti novčanu kaznu. Ona trenutačno iznosi 4000 norveških kruna, odnosno oko 336 eura.



Kako spriječiti taj scenarij ako se nađete za volanom i na norveškoj cesti punoj vode? Vozači se potiču da uspore kada automobilom prolaze pokraj pješaka i tako spriječe prskanje.



Prskanje pješaka zabranjeno je i u nekim drugim zemljama svijeta. U nekim dijelovima Sjedinjenih Američkih Država možete dobiti kaznu od 175 dolara ako vam se dokaže da ste namjerno poprskali nekog pješaka vodom i on vas prijavi.



Prema britanskom Zakonu o cestovnom prometu iz 1988. godine, prekršaj je voziti bez razumnog obzira prema drugim osobama, a to uključuje i slučaj vožnje kroz lokvu koja uzrokuje prskanje pješaka. Maksimalna moguća kazna za ovaj prekršaj je 5000 funti, no obično se naplaćuje oko 100 funti.



Prskanje pješaka kišnicom zabranjeno je i u Japanu. Zalijete li slučajnog pješaka vodom dok prolazite kraj njega u automobilu, morat ćete platiti kaznu do 7000 jena, odnosno oko 45 eura.



U Hrvatskoj, nažalost, nema kazni za nesmotreno ponašanje na cesti prema pješacima.

