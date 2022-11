Tri stotine sunčanih dana godišnje s prosjekom od 18 stupnjeva Celzijevih, uspješna gastronomska scena i ogromne zelene površine, koje su pomogle gradu da osigura titulu Zelene prijestolnice Europe 2024., samo su neki od razloga, kako donosi Euronews, zašto treba posjetiti Valenciju.

Ipak, unatoč svemu što grad nudi, posjetitelje najviše oduševljava tipični valencijski štih, s njihovom opuštenom mediteranskom atmosferom koja miješa staro s novim.

"Valencia je način života, to je tvornica emocija", kaže Francesc Colomer, tajnik za turizam regije Valencia. "Također živimo u zlatnom dobu valencijske gastronomije“ – dodaje.

Jedinstvena paella

U regiji Valencije postoji više od 200 jela od riže, pa morate probati barem jedno. Ali Colomer preporučuje posjetiteljima da ne odu bez da probaju ono što je vjerojatno najpoznatije jelo u cijeloj Španjolskoj - paella. Ovo jelo je inače nastalo u Valenciji u 19. stoljeću.

Paella (Foto: Shutterstock)

"Paella je najvažnije jelo koje imamo u Valenciji, to je više od same hrane - to je ritual gostoprimstva za nas", kaže Colomer. "To je tanjur koji dijelite, trenutak druželjubivosti."

Dok se tradicionalna valencijska paella radila sa zecom ili puževima, sada možete pronaći razne vrste - od klasične paelle s plodovima mora, one s mesom i "fideue", paelle u kojoj se riža mijenja za kratke špagete.

Restoran "La Pepica", otvoren 1898. godine, institucija je u Valenciji, a nekada ga je posjećivao pisac Ernest Hemingway. I dan danas poslužuje ukusnu, autentičnu paellu.

Pogled u povijest i kulturu

Maori su vladali Valencijom stotinama godina, a utjecaj sjevernoafričkih vladara i islamske kulture još uvijek je živ u gradskoj arhitekturi i uskim ulicama, pored rimskih i modernih građevina.

Šetnja srcem povijesnog središta Valencije, Ciutat Vella, provest će vas pored nekih od najspektakularnijih zgrada u gradu. To uključuje: La Lonja de la Seda, srednjovjekovnu tržnicu svile gotičke arhitekture koja je također na UNESCO-ovom popisu svjetske baštine, modernističku tržnicu Colón, danas naseljenu prodavaonicama fine hrane i šik kafićima, te ultramoderni futuristički Grad umjetnosti i znanosti, koji je dizajnirao arhitekt Santiago Calatrava porijeklom iz Valencije. Kompleks ima akvarij, koncertnu dvoranu i planetarij.

Grad umjetnosti i znanosti (Foto: Getty Images)

Zeleno, što volim zeleno

Valencia će 2024. dobiti titulu zelene prijestolnice Europe, a nagrada je priznanje za napore grada da postigne svoje zelene ciljeve, ali i za njegove buduće projekte za poboljšanje i proširenje zelenih površina u tom području. Kao rezultat toga, Valencia će dobiti otprilike 2,5 milijuna kuna za ulaganje u zelene politike.

Broj zelenih površina koje možete istražiti u gradu je ogroman: Valencia se može pohvaliti s više od dva milijuna četvornih metara vrtova. Obavezno posjetite zelena pluća grada, vrt Turia, Botanički vrt i Viveros.

Zaputite se na plaže

Bilo da je ljeto ili zima, pješčane plaže Valencije morate posjetiti ako posjećujete grad i njegovu okolicu.

"Postoji preko 500 kilometara obale, bogate krajolikom i baštinom", kaže Colomer. Ako ste odsjeli u gradu, najbolje plaže do kojih možete doći iz centra su La Patacona, La Malvarrosa i Pinedo. La Patacona je urbana plaža koja je produžetak La Malvarrose, prometne plaže sjeverno od luke Valencije. Obje plaže maksimalno iskorištavaju kilometre bijelog pijeska – te nude nepregledan niz barova i klubova duž šetnice.

Pinedo je plaža s plavom zastavom - priznanje za njezinu čistoću i dobre usluge koje se tamo pružaju, udaljena manje od 15 minuta vožnje od centra grada Valencije. Obično je mirno, što posjetiteljima omogućuje duge šetnje i uživanje u ljepoti krajolika.

U svakom slučaju, ako se odlučite put Valencije, vjerujemo kako će vam ovi savjeti koristiti.

