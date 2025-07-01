Galerija 17 17 17 17 Lopar je najsjevernije mjesto na Rabu, poluotok na otoku neobična oblika koji kao da poseže prema Svetom Grguru, Golom otoku i Velebitu. Izgled mu je i nadjenuo ime koje je posudio od drvene lopate kojom se vadi kruh iz krušne peći. Građen od pješčenjaka, razveden s više od 20 uvala i prekriven gustom borovom šumom, izgleda kao da je odnekud doplovio do kamenitog Raba i njegova rta Sorinja na kojemu je zapeo.

Dolazite li u Lopar s otoka, s jedne strane će vam biti Veli mel ili legendarna Rajska plaža, a s druge Mali mel ili Melak, manja, ali također ogromna pješčana plaža. odnosno - zdesna San Marino, moderno turističko naselje, a slijeva staro selo koje ni samo nije odoljelo turistima, ali je ipak još zadržalo karakter malog primorskog mjesta.

Staro selo

To staro ribarsko mjesto koje gleda prema Plavniku, Cresu, i ako se malo nagnete za rivu, i Krku, danas je mnogo mirnije od turističkoga naselja San Marino s druge strane poluotoka (Vazjugo kako se ovdje ta, velebitska, strana naziva, dok se druga strana poluotoka zove Vazmorac). Neobično je to jer je loparski turizam prije 115 godina započeo baš ovdje u staroj gostionici na vrhu brda s pogledom na Velebit, koja je zahvaljujući (stranim) avanturistima, nudistima i ljubiteljima netaknute prirode, brzo postala prvi loparski pansion.

Vazmorac, iako i sam krcat kućama s puno apartmana, sa sve više obnovljenih starih kamenih kuća, lijepom šetnicom uz more, novouređenim parkom koji se neprimjetno pretvara u plažu i lučicom koja svoje barke dobro čuva od bure, odiše onim nekim mediteranskim šarmom. Iako najčešće utihne s prvim mrakom, mirne ljetne večeri razbijaju žive ribarske fešte koje se održavaju nekoliko puta u sezoni, uz miris srdele i toča od liganja i žamor pomiješan s odrazom festivnih lampica u mirnome kutku kod staroga mula.

Nezaobilazna Loparska noć

Vrhunac društvenoga ljetnog života ovdje se događa u Loparskoj noći s prezentacijama stare spize i zanata, djevojkama u bijelim platnenim haljinama s cvjetnim vjenčićima u kosi, s povlačenjem mreža, tradicionalnom muzikom uz mih i ribarskim pričama podmazanim bevandom, u čemu jednako uživaju i domaći i gosti.

Ova strana Lopara turiste privlači pješčanom plažom bogatom raznim sadržajima, ali ipak s osjetno manje gužve nego na Rajskoj plaži , a uz lungo mare iza rive na koju pristaje trajekt s Krka puno je lijepih ulaza u more. Za one koji vole robinzonsko iskustvo, Lopar je pravi raj. Dvadeset dvije veće uvale i tko zna koliko manjih, s pješčanim dnom i dovoljno i plićaka i dubine, hladom borova i črnike na krajevima uvala, i više otočića od otočkoga kopna udaljenih tek nekoliko zaplivaja.

San Marino

Na onoj drugoj, poznatijoj strani Lopara, razvilo se turističko naselje San Marino, nazvano po Loparaninu klesaru iz 4. stoljeća koji je otišavši s otoka stigao do Apenina gdje je osnovao državicu . San Marino je turistička meka već desetljećima, a njegova najprepoznatljivija slika je kilometar i pol duga pješčana Rajska plaža. Zbog vječnog plićaka i najrazličitijih sadržaja osobito je popularna među obiteljima.

Napuhanci, aquagani, pedaline, jet-skijevi, banane i sve ostalo što gliser može vući, fast foodovi, pizzerije i restorani, parkovi, igrališta i barovi na plaži obećavaju dobru zabavu za sve uzraste. S više hotela, mnogo obiteljskog smještaja i modernim autokampom uz plažu, s puno hlada i izvrsnom infrastrukturom, razumljivo je zašto se mnogi u ovaj „pješčani raj“ vraćaju godinama. I ovdje se održavaju vesele ribarske fešte, koncerti i festivali s najrazličitijim temama - od skulptura u pijesku do onog posvećenog odličnom loparskom pumidoru.

Divlja strana "San Marina"

Ali i San Marino ima svoju divlju stranu koju će obožavati outdoor entuzijasti. Medova buža velika je morska špilja u kojoj je nekada stanovala sredozemna medvjedica, a ponad nje vodi jedna od dvije rapske Premužićeve staze , s nevjerojatnim pogledom na Velebit i njegov kanal, dovoljno strma, barem u početku, da se osjećate kao na pravom planinarenju, a opet dovoljno lagana da je prehodate i za toplog ljetnog dana.

S druge strane Rajske plaže, ponad lučice, možete ući u čudesnu loparsku šumu i nabiti ozbiljnu kilometražu – na noge ili biciklom - na odlično označenim stazama koje vode i iznad uvala i do svake od njih – i napraviti puni krug do starog mjesta s početka ove priče.

Osim borova, grmova mirisne mirte i presušenih staza, naići ćete i na nevjerojatne pješčane i kamene formacije koje ponekad više podsjećaju na teksaški nego na kvarnerski krajolik i koje pričaju ludu priču o loparskoj geološkoj prošlosti. Društvo će vam na tom putu praviti prvi susjedi Lopara, otoci Grgur i Goli, koju su ovdje preblizu i preprisutni (na svaki način) da ih ne biste posjetili i posvetili im barem dan…

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