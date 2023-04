Tilicho Lake trek nepalska je planinarska ruta uz ledenjačko jezero Tilicho na 4919 metara nadmorske visine. Jezero se nalazi u okrugu Manang, neposredno ispred vrha Tilicho, a nastalo je topljenjem ledenjaka sa sjeverne padine planine Annapurna i vrha Thorung. Poznato je po svojoj tamnoj tirkiznoj boji i spektakularnoj prirodi koja ga okružuje. Iz nepoznatog razloga internet ga često proglašava najvišim jezerom na svijetu, iako Tilicho to nije. Postoji bar desetak jezera na većim nadmorskim visinama, Tilicho nije čak ni najviše ledenjačko, najviše himalajsko ili najviše nepalsko jezero, ali to baš nikako ne utječe na njegovu ljepotu.

Staza do jezera Tilicho najčešće se kombinira s kružnom stazom Annapurna, koja je sigurno jedna od atraktivnijih nepalskih i himalajskih staza, a često je uspoređuju s Everest Base camp trekom. Prolazi kroz teško dostupna područja na velikoj visini i na svakom koraku opaja pogledima na veličanstvene himalajske vrhove i planine Annapurna II, Annapurna III, Annapurna IV, Manaslu, Dhaulagiri…, prolazi kroz doline i klance, uz živopisne hramove i samostane. Jezero Tilicho hinduisti i budisti smatraju svetim mjestom i vjeruju da njegova voda ima pročišćavajuću moć, pa ono privlači i hodočasnike iz čitavog svijeta.

Postoji nekoliko početnih i nekoliko završnih točaka za kružnu stazu Annapurna, pa će o izboru ovisiti duljina treka i broj dana na stazi, a dva tjedna je prosjek uobičajenih ponuda. Najkraća kružna Annapurna ruta duga je 160 kilometara, a posjet jezeru Tilicho produžit će je za tri, četiri ili pet dana, ovisno o aranžmanu i fizičkoj spremi hodača.

I kružna ruta Annapurna i ruta do jezera Tilicho originalno počinju u Besisaharu i obje vode do sela Managa. Selo Manang nalazi se 3341 metar iznad razine mora i uobičajena je postaja za aklimatizaciju na visinu prije uspona na jezero Tilicho i Thorong La Pass. Od Mananga se preko Khangsara pristupa baznom kampu Tilicho, gdje se opet noći. Tilicho Trek nastavlja se preko prijevoja Thorong do Jomsoma, tako da se ponovno spaja s kružnom rutom Annapurna.

Jezero Tilicho i kružna staza Annapurna - 1 (Foto: Getty Images)

Uz nevjerojatnu prirodu, ljepota je ove rute i u tome što prolazi kroz mnoga sela i upoznaje vas s tradicionalnim životom himalajskih naroda na ovim doslovno vrtoglavim visinama. Autentičnu lokalnu kulturu upoznajte duž čitave rute kroz gostoljubivost ljudi i lokalnu hranu koja se nudi u lokalnim domaćinstvima i malim gorskim pansionima u kojima ćete odsjedati putem.

Kružnu rutu Annapurna preko jezera Tilicho možete organizirati sami ili pronaći agencijsku ponudu koja vam odgovara. Prehodati tako dugu stazu u vlastitom aranžmanu svakako ima svoje prednosti – fleksibliniji ste, ne morate prilagođavati drugima i hodate u društvu koje ste sami izabrali. Ali tu je i puno organizacije, od prijevoza preko vodiča, vode i papira koji bi vam mogli pokvariti avanturu ako neki zaboravite, pa do količine keša koju morate imati sa sobom ako sve plaćate na licu mjesta.

Za većinu nepalskih staza, uključujući stazu Annapurna, od 1. travnja ove godine za sve strane hodače obavezan je licencirani vodič. Putno osiguranje za treking uvjet je za dobivanje dozvole za planinarenje – TIMS (Trekkers Information management system), a osim nje za rutu vam treba i konzervatorska dozvola za Annapurnu.

Do kružne staze Annapurna dolazi se iz Pokhare ili Katmandua. U oba grada možete kupiti sve što ste zaboravili, izvaditi dozvole, naći vodiče, nosače ili čitave aranžmane za rute i sjesti na autobus koji će vas dovesti do početne točke treka. Od svake od uobičajenih završnih točaka postoji javi autobusni prijevoz, a jedino iz Jomsoma možete odletjeti nazad do Pokhare, što vam može uštedjeti oko 9 sati vožnje autobusom.

Agencijski aranžmani uštedjet će vam puno vremena i brige. Imat ćete jednostavnije riješene sve dozvole, osiguran smještaj, a ovismo o cijeni koju ste spremni platiti i standard na stazi. Kružna staza Annapurna slovi za jedan od povoljnijih trekova ove duljine, pa ćete za cijenu od 800 do 1000 eura dobiti prijevoz, vodiča, nosača, dozvole, smještaj, a u skuplje ponude bit će uključena i hrana, voda, čaj, kava i drugo. Za usporedbu, ako trek organizirate sami, samo vodič stajat će vas tridesetak eura dnevno, nosač dvadesetak, a na stazi će vam po danu trebati još oko trideset eura za hranu smještaj i ponegdje internet.

Za planinarenje u Nepalu odaberite ožujak, travanj, listopad ili studeni. Od svibnja do rujna sezona je monsuna, a od prosinca do veljače vladaju neprijateljski zimski uvjeti, kada Thorong La Pass često zatvoren, kao i neke kuće za goste na višim dijelovima rute.