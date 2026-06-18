Kad se planira obiteljski odmor, more je često tek početak priče. Roditeljima je važno da smještaj bude praktičan, djeci da imaju gdje potrošiti energiju, a svima zajedno da se dani ne pretvore u logistički projekt s previše dogovaranja, vožnje i traženja sadržaja. Zato su kampovi i resorti uz more posljednjih godina postali jedan od najpopularnijih izbora za obitelji: dovoljno su opušteni da ne morate glumiti hotelsku ozbiljnost, a opet dovoljno organizirani da vam je većina stvari nadohvat ruke.

Pregledavajući ponude dostupne na portalu Crno Jaje, izdvojili smo tri ljetne opcije za one koji traže odmor uz more, bazene, sport, animaciju i smještaj u kojem se može disati malo slobodnije nego u klasičnoj hotelskoj sobi.

Pine Beach Resort Pakoštane: all inclusive light odmor u borovoj šumi

Pine Beach Resort u Pakoštanima jedna je od onih adresa koje se ne uklapaju u klasičnu sliku ljetovanja. Umjesto hotelskih hodnika i apartmana s klima-uređajima, ovdje vas čekaju jednostavni bungalovi od prirodnih materijala, borova šuma, pješčana plaža i koncept odmora koji više naginje povratku prirodi nego standardnom resortskom luksuzu. Ponuda uključuje 3 ili 7 noćenja u Comfort Family bungalovu za dvije odrasle osobe i jedno dijete do 7 godina, uz all inclusive light uslugu. To znači buffet doručak, ručak i večeru s pićima iz automata tijekom obroka, popodnevni snack, animaciju, večernju zabavu, mini klub i mini disco za djecu.

Bungalovi su dio off-grid koncepta, bez vode u samom smještaju, a gostima su na raspolaganju zajednički sanitarni čvorovi. Cijene paketa stoje od 639 eura, a kupon vrijedi od 10. srpnja do 23. kolovoza 2026. Istražite detalje ponude ovdje.

Kamp Almissa u Omišu: pješčana plaža, polupansion i mobilne kućice za obitelji

Za one koji žele spojiti kampersku atmosferu, udobnost mobilne kućice i jednu od najpoznatijih dalmatinskih obiteljskih destinacija, zanimljiva je ponuda za Kamp Almissa u Omišu. Kamp je udaljen oko 25 kilometara od Splita, a posebno je poznat po velikoj pješčanoj plaži i plitkom moru, što ga čini odličnim izborom za obitelji s manjom djecom. Ponuda uključuje 4 ili 7 noćenja u mobilnim kućicama Adria superior ili Holiday superior, uz polupansion za dvije odrasle osobe i troje djece do 5 godina.

U cijenu su uključeni doručak i večera, korištenje dječjih igrališta, vanjskih bazena i sunčališta ovisno o vremenskim uvjetima, posteljina, ručnici, Wi-Fi i jedno parkirno mjesto. Cijene se kreću od 969 eura naviše, a kupon vrijedi od 3. srpnja do 23. kolovoza 2026. Istražite detalje ponude ovdje.

Imperial Mobile Homes Vodice: mobilne kućice za veće obitelji

Treća ponuda vodi u Vodice, u Autokamp Imperial, gdje se nude mobilne kućice za do pet odraslih osoba i dvoje djece do 12 godina. To je posebno praktična opcija za veće obitelji ili društvo koje želi zajednički ljetovati, ali ne želi tražiti više odvojenih soba ili apartmana. Mobilne kućice Imperial nalaze se u borovoj šumi, oko 70 metara od plaže, a imaju 36 četvornih metara unutarnjeg prostora i dodatnih 20 četvornih metara natkrivene terase. U njima se nalaze dnevni boravak s kuhinjom, dvije odvojene spavaće sobe i dvije kupaonice, što je veliki plus kada u smještaju boravi više osoba.

U cijenu je uključen doručak u hotelu Imperial, korištenje otvorenog bazena, teretane, teniskih terena, multifunkcionalnog sportskog terena i dječjeg igrališta. Uz nadoplatu je moguće dodati večeru ili all inclusive light opciju, što ovu ponudu čini fleksibilnom za goste koji žele sami odlučiti koliko će obroka vezati uz smještaj. Cijene se kreću od 490 eura za 3 noćenja s doručkom naviše, a kupon vrijedi od 22. lipnja do 13. rujna 2026.. Istražite detalje ponude ovdje.

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