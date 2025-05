U mjestu Slatinski Drenovac, na samom ulazu u Park prirode Papuk, nalazi se šarmantna malena kuća za odmor u kojoj će vas dočekati najbolje od slavonske gostoljubivosti i suvremene udobnosti. Little House on Papuk idealna je za ljubitelje prirode, izletnike i planinare, istraživače nekadašnjeg panonskog otoka i njegovih bujnih šuma, ali i sve one željne sporih dana i mirnih noći s pogledom na nebo (tako) puno zvijezda.

Kuća je lijepo uređena, udobna i idealna za dvije do četiri osobe. Ima jednu sobu, dnevni boravak, potpuno opremljenu kuhinju i modernu kupaonicu te dvorište romantično uređeno za uživanje i opuštanje – s vanjskim kaminom i divnom pogledom. Vlasnici su se pobrinuli da svoje goste iznenade i razmaze s više sadržaja i detalja nego što očekuju.

Idealna je baza za otkrivanje Papuka i njegovih ljepota kroz koje vodi čak 300 kilometara obilježenih planinarskih, biciklističkih i konjičkih staza. Little House on Papuk također je smještaj najbliži Jankovcu, naravno ne računamo li dom, koji sa svojim jezerima i impresivnim slapom Skakavcem morate vidjeti – i ako već ranije jeste. Automobilom su vam nadohvat ruke i brojni kulturni i gastronomski sadržaji ovog prebogatog kraja, od kurija i dvoraca, modernih muzeja, do OPG-ova i poznatih vinarija.

Gosti koji su odsjeli u Little House on Papuk imaju samo riječi hvale za vlasnike, njihovu gostoljubivost i pripremljenu dobrodošlicu, spremnost da pomognu kao i za samu kuću za koju ističu udobnost, čistoću, šarm, toplinu i savršenu lokaciju za uživanje u prirodi i miru. Cijena noćenja iznosti 80 eura na platformi Booking.com, a sve detalje pronaći ćete na ovom linku.

