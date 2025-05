Galerija 16 16 16 16

Zamislite prizor: sunce blago udara o površinu mora, vi tiho zaveslate, a oko vas – tišina prirode, litice koje paraju nebo i kristalno čista voda koja poziva na skok. Kajaking nije samo sport. To je doživljaj. Pokret. Bijeg od svakodnevice i uranjanje u pejzaže u koje se zaljubljuje na prvi pogled.

U Hrvatskoj, gdje se svaki zaljev čini kao kadar iz dokumentarca, kajakom se otkrivaju najskrivenija mjesta prirode, ona koja se ne vide iz automobila niti s turističkog broda. I što je najbolje – ovoga ljeta ne morate daleko tražiti avanture jer odlične ponude vas čekaju na portalu Crno Jaje.

Jedna od takvih neodoljivih ponuda vodi vas na otok Pag, u svijet crvenih stijena i mjesečevih pejzaža. Tamo ALPHA Kayaking organizira vođenu turu kroz krajolik koji izgleda kao da nije s ovog planeta. Uvale, skrivene plaže i dramatična obala stapaju se s tirkiznim morem, a cijela scena djeluje toliko nestvarno da ne znate biste li prvo zaronili ili fotografirali. Ako vam više odgovara doživljaj gdje se spajaju povijest i priroda, tu je cjelodnevna kajak tura oko Krapnja i Oštrice. Vesla se od Grebaštice, između otoka i rtova, uz priče o koraljima i spužvama, a sve upotpunjeno šetnjom uz bedeme iz 16. stoljeća. To je izlet koji jednako nudi mir i dozu morske romantike.

S druge strane, otok Rab skriva kontraste – od surovih litica do zelenih oaza. Vođena kajak tura južnom stranom otoka vodi vas do Velebitskog kanala, do plaža koje su dostupne samo s mora. Kupanje, sunce i osjećaj da ste otkrili komadić privatnog raja čine ovu avanturu nezaboravnom. U avanturu se možete zaputiti i na obližnjim otocima - Krku i Prviću koji očaravaju svojom netaknutom obalom, a vođena kajak tura omogućuje vam da istražite spilje, litice i puste plaže koje kao da su stvorene za bijeg od civilizacije. Dok veslate uz tirkizno-smaragdnu obalu, teško je ne osjetiti zahvalnost što ovakva ljepota postoji – i to nadomak ruke.

Ako više volite kopno i tišinu šuma, Lokvarsko jezero u Gorskom kotaru pravi je izbor. Kristalno jezero okruženo zelenilom nudi spokoj kakav se rijetko pronalazi. Vođena tura ovdje nije samo aktivnost, već i prilika za potpuno opuštanje uz zvukove prirode pa čak i gurmanski užitak. Za one koji traže adrenalin i poznate lokacije, Zrmanja je nezaobilazna. Tamo, gdje je Winnetou nekada galopirao, sada se vesla kroz kanjone i klisure, sve do mora. Vođena tura omogućuje vam da osjetite kako izgleda biti dio filma, dok otkrivate skrivene plaže i divlju prirodu Hrvatske iz sasvim nove perspektive.

Sve ove kajak avanture organizira ALPHA Kayaking, a dostupne su za rezervaciju isključivo putem portala Crno Jaje – i to po cijeni od 49 eura po osobi. Kuponi vrijede za točno određene termine, pa je pravo vrijeme da oslobodite svoj kalendar, zgrabite veslo i započnete ljeto u ritmu prirode.

Jer Hrvatska iz perspektive kajaka nije samo ljepša – već je i nezaboravna.

