25.11.2017 17:09

Tost je dobar saveznik protiv želučanih tegoba (Foto: Shutterstock / Stockfood)

Jabučni ocat spašava od želučanih grčeva (Foto: stockfood)

Bez obzira na uzrok, želudac nekad jednostavno treba predah od 'opterećenja'. U tim slučajevima posegnite za ovim namirnicama koe će ga umiriti.Čaj od mente će smanjiti grčenje želuca i nadutost. Istovremeno će opustiti područje između jednjaka i želuca, ali vas i dosvesti u opasnost od dobivanja žgaravice (ako ste skloni žgaravici, želudac radije umirite nježnim čajem od kamilice). Izbjegavajte žvakaće gume od mentola bez šećera jer umjetna sladila mogu izazvati nadutost, vjetrove i podrigivanje.Jabučni ocat umirit će vaš želudac kad se izvor grčenja nalazi u manjku želučane kiseline. Jabučni ocat uz to sadrži i dosta hranjivih tvari poput vitamina B i C koje će dodatno unaprijediti stanje vašeg organizma. Ako vam je prejak okus octa, pomiješajte ga s malo vode i meda.Bijela riža je lako probavljiva namirnica koja sadrži dosta škroba, i ojačava želučanu ovojnicu. Rižu je dobro uvijek jesti, a posebno u trenucima kada patite od diareja uzrokovanih nekim tipom trbušnog virusa.Želite li smanjiti osjećaj mučnine ili nagon za povraćanjem – posegnite za đumbirom. Ova korjenasta biljka ima karakteristike koje umanjuju te neugodne posljedice. Sve što morate napraviti jest preliti vruću vodu preko kriški svježeg đumbira, pustiti da odstoji nekoliko minuta, a potom polako ispiti tekućinu.Banane su odličan izbor za osobe koje često pate od proljeva jer ovo tropsko voće sadrži elemente koji će očvrsnuti vašu stolicu. Uz to se lagano guli i jede, te predstavlja bogat izvor kalija koji jača imunitet nakon dugotrajne bolesti.Morate jesti čak i kada imate želučanih tegoba. Osjetljivom organu tada će najbolje prijati dobro tostirana kriška kruha, koja će spriječiti daljnje grčenje i bolove.Koromač je povrće bogato antioksidantima koji blagonaklono djeluju na zdravlje cijelog tijela. Poznat je i po svojim karakteristikama koje sprečavaju nadutost i vjetrove, kao i unapređivač izbacivanja toksina iz tijela. Svakog dana pojedite pola čajne žličice njegovih koštica, ili nešto nasjeckanog svježeg korijena.