Restoran resTAČ ili skraćeno TAČ nalazi se u zakutku naselja Vrhovac do kojeg će se mnogi izgubiti, ako nisu barem jednom već bili tamo. Prvo što vas tamo dočeka jest jedna toplina, ugodan ambijent i srdačna dobrodošlica samih vlasnika restorana – Vesne i Tihomira Miletića, zbog kojih se odmah osjećate kao kod kuće. Upravo je Vesna chefica njihova restorana koja hranu za goste priprema s velikom ljubavlju, imajući na pameti samo kvalitetu i svježinu namirnica.

''Cijeli život vođena sam devizom da je hrana lijek, zato jako puno radim sa samoniklim namirnicama. U svojoj kuhinji koristim ono što se u prirodi ubere, što raste kao invazivni korov ili kao jestivo ljekovito bilje. Osim toga, imam dva biodinamička vrta u kojima sadim povrće'', rekla je Vesna.

TAČ posutice s bakalarom (Foto: Nova Studio / Pavao Bobinac)

Ona svojim gostima želi ponuditi samo najbolje, zato kod njih nema klasičnih jelovnika jer se on bazira na namirnicama koje Vesna i Tihomir taj dan nađu na tržnici, kao i na sezonskim namrnicama koje rastu u njihovim vrtovima.

''Ti su vrtovi najviše nastali zbog rajčice jer je kvalitetnu rajčicu vrlo teško pronaći. S obzirom na to da sam dobila jedno autohtono sjeme ovog podneblja, počela sam saditi rajčicu i usput sam sadila i salate. Biodinamičke salate pereš od zemlje i ona je besprijekorna, a salate za koje ne znaš kako su rasle moraš duže držati u hladnoj vodi kako bi se pesticidi, ili čime je već špricana, koliko-toliko uklonili“, rekla je Vesna.

Budući da je kvaliteta namirnica u prvom planu, isto vrijedi i za vodu koja se služi gostima uz hranu i vino. Oni su odabrali Römerquelle – vodu najviše kvalitete koja sadrži idealan omjer kalcija i magnezija te minerala dnevno potrebnih organizmu. Kao takva, savršeno se uklapa u koncept restorana koji u srži svoje filozofije ima zdravlje i idealan je partner svakom jelu, baš poput istarskih posutica s bakalarom koji nam je poslužila.

TAČ posutice s bakalarom (Foto: Nova Studio / Pavao Bobinac)

''Cijeli 12. mjesec u ponudi je bakalar. S obzirom na to da sam Istrijanka porijeklom, u Istri se istarske posutice, odnosno krpice s bakalarom oduvijek prave u tom periodu i to je jelo koje moji gosti jako vole. Izdvojila bih to je jelo zato što mislim da nije uvriježeno na menijima hrvatskih restorana. To je čista istarska tradicija'', rekla je Vesna i dodala: "Radimo i bianco bakalar, tučeni kao namaz i na žlicu kao brudet. Sezona je kisele repe, kiselog zelja i suhomesnatih proizvoda, tako da je to isto u ponudi. Isto radimo i fritule od bakalara, radimo od bakalara razne kombinacije sa grahoricama. To su te kombinacije. Nekad je na crveno, nekad je na bijelo, ovisno o tome kakav je dan.''

U ponudi imaju i impresivnu kolekciju vina koje će upotpuniti svako jelo koje se servira. Uz njih je i nezaobilazna gazirana ili negazirana Römerquelle voda vrhunske kvalitete koja će se izvrsno uklopiti uz okus svakog vina, a Vesna nam je objasnila koje ćemo najčešće vidjeti uz bakalar.

Römerquelle voda nosi titulu vode najviše kvalitete (Foto: Nova Studio / Pavao Bobinac)

''Uz bakalar ide i bijelo i rose, ide i laganiji pinot noir – laganije crno vino. Uz njega ne idu teška vina. Nekako mi se čini da uz ovo jelo danas, dakle tu verduru, bakalar i posutice, izvrsno ide sauvignon'', rekla nam je Vesna.

Njihov je restoran već godinama u Michelinovu vodiču pod kategorijom Bib Gourmand – posebnom kategorijom u kojoj se pazi da je kvaliteta hrane na visokom nivou, ali i dalje dostupna po cijeni zbog koje novčanik neće ostati prazan.

''To je puno više od preporuke. Broj nas koji ima Bib Gourmand otprilike je jednak broju zvijezda restorana. Znači, to su restorani u kojima je vrhunska kvaliteta, ali isto tako i pristupačna cijena. To znači onaj jezik koji ima Michelin, kao mljac.''

Römerquelle (Foto: Nova Studio / Pavao Bobinac)

Iako se inspektori u obilasku restorana u pravilu ne predstavljaju i teško ih je raspoznati od drugih gostiju, Vesna je s nama podjelila anegdotu koja je vodila do njihova prvog uvrštavanja u prestižni gastronomski vodič.

''Prvi susret s Michelinovim inspektorom, prije četiri godine, bio je malo neobičan. U to vrijeme bilo je puno sirijskih izbjeglica i ja sam mislila da je on jedan od njih, pa sam bila posebno srdačna prema njemu. No vrlo brzo nakon tog prvog dojma shvatila sam da je čovjek veliki poznavatelj hrane'', rekla je Vesna.

Ponudila mu je zlatnog cipla – cipla iz dubine koji je po teksturi i kvaliteti mesa vrlo sličan divljem brancinu. Odabir ribe ostavio je na njega poseban dojam s obzirom na to da ta riba nije nešto što se često služi u restoranima.

''Mislim da sam ga na taj način nekako pridobila – kvalitetnom ribom, vrlo nesvakidašnjim jelovnicima i svojim pristupom. Oni se inače ne predstavljaju, ali je on bio toliko iznenađen tom mojom ljubaznošću da mi je na kraju pokazao svoju identifikacijsku karticu da je Michelinov inspektor. Odmah mi je postavio neka pitanja vezana za hranu i kad smo se pozdravljali, pitao me možemo li se zagrliti. Inače je bio Talijan, ne Sirijac'', objasnila je sa smješkom Vesna.

restoran TAČ (Foto: Nova Studio / Pavao Bobinac)

Razmislimo li malo o tome što očekujemo od jednog restorana, puno je kriterija koje on mora zadovoljiti kako bi se pronašao na popisu naših najdražih. TAČ je očito pronašao savršenu formulu, čemu svjedoči velik broj nagrada, ali i stalnih gostiju jer se uvijek traži mjesto više.

''Od prvog susreta s nekim kad te dočeka, kruha koji dobiješ na stol, onog prvog okusa u ustima kad vidiš da je to fino, da je svježe... Kad zadovoljiš sve te kriterije, onda mislim da možeš biti u kategoriji Bib Gourmanda'', rekla je Vesna i dodala: ''Naravno, i kad platiš račun i vidiš da je to uobičajena cijena kao i u drugim restoranima, ali da si ipak dobio nešto što je malo drugačije i malo kvalitetnije.''

restoran TAČ (Foto: Nova Studio / Pavao Bobinac)

U trenutku kada je dobila prvi Bib Gourmand, bilo ih je svega četvero u Hrvatskoj. Iako je bila oduševljena priznanjem, njezina motivacija nisu nagrade, već gosti i hrana koju priprema s ljubavlju. Upravo je to ono čime se treba voditi svatko tko se odlučuje baviti ugostiteljstvom.

''Da bi postao uspješan, moraš imati strpljenja, moraš se naoružati upornošću. Rad mora biti jedini kriterij. Ako ja neću raditi, onda neće niti netko tko za mene radi. Mladi koji otvaraju restorane misle da je dovoljno urediti da to sve bude dizajnersko. To je totalno nebitno. Najbitniji je pristup, ustrajnost, strpljenje, volja i ljubav. Ljubav sve pokreće u životu, pa tako i ovaj posao i u svakom jelu koje kuhaš, osjetiš ljubav i energiju koju si dao radeći to jelo'', zaključila je Vesna.

Sadržaj je napravljen u produkciji Nova Studija, native tima Nove TV, u suradnji s partnerom Römerquelle po najvišim profesionalnim standardima.