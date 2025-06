Zagreb je proteklog vikenda službeno uplovio u ljeto – i to u najboljem narančastom stilu! U petak i subotu, 13. i 14. lipnja, Strossmayerov trg postao je epicentar odlične atmosfere, sjajne glazbe, vrhunskih zalogaja i nezaboravnih zalazaka sunca – sve pod zajedničkim nazivnikom „Turn on the Sunset“, događaja koji je ove godine opravdao status najšarmantnijeg pop-up eventa u gradu.

U srcu Zagreba stvoren je pravi mediteranski kutak, gdje se slavilo ljeto, opuštenost i jednostavni užici – baš poput onih iz talijanskih ulica. Brojni posjetitelji uživali su u opuštenom ritmu, uz DJ nastupe Matthew Bee-a i Danijele Korejzl, u autentičnom ugođaju i gastro delicijama u režiji tima restorana RougeMarin.

Pr (Foto: PR)

Među brojnim posjetiteljima zabavu na Strossu nisu propustili ni Aleksandra Dojčinović, Ana Radišić, Joško Lokas, Katarina Baban, Daria Lorenzi, Lana Gojak, Tatjana Matejaš Cameron – Tajči, Jelena Žnidarić - Zsa Zsa, Natalie Balmix, ToMa, Andrea Andrassy, Olja Vori, Karlo Rusan, Niko Čuturić i brojni drugi.

Pr (Foto: PR)

Pr (Foto: PR)

Narančasto osvježenje bilo je neizostavni dio svakog stola, a ambijent ukrašen u prepoznatljivoj boji zalaska sunca stvorio je savršen dekor za fotografiranje i druženje. Kreativne aktivacije i nagradne igre dodatno su začinile atmosferu, a posjetitelji su kućama ponijeli ne samo lijepe uspomene, već i brojne male nagrade koje su obilježile ovu ljetnu priču.

Ovaj dvodnevni događaj podsjetio nas je koliko su mali trenuci s dragim ljudima, dobar zalogaj i glazba pod vedrim nebom – sve što nam treba za savršen početak ljeta.

Pr (Foto: PR)

„Turn on the Sunset“ još jednom je dokazao da Zagreb zna kako uživati, i to uz pravi miks talijanske lakoće življenja i lokalnog šarma.

Vidimo se i iduće godine – na još jednom narančastom zalasku s pogledom na ljeto!

Pr (Foto: PR)