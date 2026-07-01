Galerija 2 2 2 2 Ljeto je uvijek rezervirano za dobre koncerte. I dok su neki koncertni spektakli rasprodani davnih dana, panici mjesta nema, kvalitete i dalje ima dovoljno jer naša obala i kontinent ove sezone nude brutalno dobre nastupe uz koje ćete rado „cupkati“ i pjevati iz sveg glasa.

Od mitske pulske Arene do srednjovjekovnih tvrđava s najljepšim pogledom na Jadranu, ovo je samo dio vrhunskih koncerata i festivala u srpnju i kolovozu 2026. godine za koje još uvijek ima ulaznica u službenoj prodaji. Pakirajte kufere i krenite po vlastitu dozu ljetnog zvuka!

Ultra Europe Festival (Split, Park Mladeži – od 10. do 12. srpnja 2026.)

Najveći domaći festival elektroničke glazbe ponovno će „zapaliti“ Split. Ako želite trodnevno ludilo uz najveća svjetska DJ imena, lasere, pirotehniku i energiju koja trese cijeli grad – Ultra je nezaobilazna stanica. Regularne trodnevne i jednodnevne karte još uvijek su dostupne na službenim stranicama, tako da ako ste za jedan dobar party sredinom srpnja, znate gdje se valja zaputiti.

ULTRA Europe (Foto: ULTRA Europe/PR)

Marylin Manson (Zagreb, Arena – 16.7.2026.)

Ako ste mislili da je ljeto rezervirano isključivo za „morske“ koncerte, griješite. Marilyn Manson se u sklopu svoje velike povratničke europske turneje vraća pred hrvatsku publiku nakon 20 godina. Njegovi koncerti poseban su doživljaj za sve koji vole takvu vrstu glazbe, tako da će biti onih koji neće krenuti u smjeru mora – već kontinenta.

Thievery Corporation (Šibenik, Tvrđava sv. Mihovila – 22. srpnja 2026.)

Pioniri chill-outa i lounge elektronike ove godine donose svoje prepoznatljive ritmove na jednu od najljepših ljetnih pozornica u Dalmaciji (ma na svijetu čovječe!). Slušati "Lebanese Blonde" dok ispred vas puca pogled na Šibenski kanal čista je magija. Ulaznice su dostupne još uvijek, ali budući da je kapacitet tvrđave ograničen, osigurajte svoje mjesto na vrijeme.

Kraftwerk (Pula, Arena – 28. srpnja 2026.)

Kad je riječ o Puli, svakako bismo spomenuli i Mobyja koji 23.7. ima koncert u Areni, no na službenim stranicama ulaznica više nema. No, to ne znači da je u Areni gotova „elektronika“, jer samo nekoliko dana kasnije, Kraftwerk donosi show pod zvjezdano istarsko nebo. Karata na službenim kanalima još ima, pa nema izgovora za propuštanje ove glazbene lektire…

Sting - 2 (Foto: Davor Pongracic / CROPIX)

Sting (Pula, Arena – 1. kolovoza 2026.)

Glazbena ikona i "stari prijatelj" domaće publike vraća se u Pulu u sklopu svoje hvaljene "STING 3.0" turneje. Sting donosi energične i dinamične verzije svojih najvećih hitova iz solo karijere, ali i iz vremena grupe The Police. Ako želite pjevati "Roxanne" unutar rimskih zidina, navalite na preostale ulaznice.

Nick Cave & The Bad Seeds (Pula, Arena – 4. kolovoza 2026.)

Jedan od najvećih živućih glazbenika, legendarni Australac Nick Cave, ponovno se udružuje sa svojim mračnim i genijalnim Bad Seedsima u Puli. Njegovi koncerti nisu samo svirke, već iskustva koja je grijeh ne doživjeti. Inače, nastupa dvije večeri zaredom, ali ulaznice za 5. kolovoza više nisu dostupne, pa ako se premišljate, nemojte da vam kasnije bude žap što vam nitko neće pokazati gdje "rastu divlje ruže"...

Morcheeba (Foto: AFP)

Morcheeba (Split, Galerija Meštrović – 30. kolovoza)

Za apsolutno savršen završetak kolovoza pobrinut će se Morcheeba. Oni donose svoj prepoznatljivi zvuk u predivni, mistični ambijent vrta Galerije Meštrović. Baršunasti glas Skye Edwards okružen monumentalnim skulpturama bit će idealan zvučni zapis za oproštaj od kolovoza. Ulaznice su dostupne, ali radije požurite, da ne biste kasnije kukali kako niste čuli Morcheebu…