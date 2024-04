Englesko ime "golubljeg"otoka, Pigeon Keyja, koji se smjestio južno od Floride, doslovni je prijevod španjolskog Cayo Paloma i daje nam naslutiti tko su kroz povijest bili stanovnici ovog otočića čija se površina izražava rijetkom mjernom jedinicom: kilometara kvadratnih/kada je oseka.

Ipak, početkom 20. stoljeća, uloga otočića Pigeon Key u jednom od najvećih inženjerskih pothvata do tada bila je nezamjenjiva. Naime, kako se nalazi vrlo blizu obale, zapadno od grada Homesteada, preko Pigeon Keyja gradio se željeznički most koji je povezivao američko kopno i zadnji otok arhipelaga Florida Keys, Key West.

Most od sedam milja

Bila je to ambiciozna vizija naftnog magnata Henryja Morrisona Flaglera. Pothvat izgradnje mosta do kraja arhipelaga za ono je vrijeme bio toliko golem da su ga, kad je bio gotov, nazivali Osmim svjetskim čudom. Most je bio dugačak oko 200 kilometara, a ispod gotovo stotinu kilometara njegove dužine nije se nalazilo ništa osim mora.

Posebno se teškom za izgradnju smatrala jedanaest kilometara (sedam milja) duga dionica između grada Keys Marathon i takozvanog Bahia Honda Keysa pa je most, čudo arhitekture koje je spojilo ova mjesta, zapravo niz od četiri mosta, prozvan "Mostom od sedam milja".

Izgradnja je započela 1907. godine, a Pigeon Key odabran je kao idealno mjesto smještaj radnika na projektu. Mali privatni otočić usred ničega narednih je pet godina postao dom za njih čak četiristo. Izgrađene su četiri stambene barake, zajednička blagovaonica, pekarne, pošta i improvizirana poljska “bolnica”. Radnici na otoku imali su čak i struju, što je u to doba bio rijedak luksuz.

Do 1908. već je bila postavljeno pola željezničke mreže, a najvažniji dio projekta planiran za sljedeće godine bio je Most od sedam milja . Dana 22. siječnja 1912. prvi je vlak krenuo prema Key Westu, a u njemu je bio i investitor Flagler. Godine 1935. dogodila se katastrofa, a Pigeon Key našao se ponovno u centru pažnje.

Uragan za Praznik rada

Uragan je, naime, pogodio Floridu početkom rujna, toliko strašan da je ubio najmanje 485 ljudi i prouzročio višemilijunsku štetu. Među žrtvama bilo je 260 boraca iz Prvog svjetskog rata koji su bili u radnim kampovima na otoku kao pomoć pri gradnji nove prekomorske autoceste preko Pigeon Keya.

Radnike je odnijelo more, a vlak je iskočio iz tračnica, pa je na kraju uništen most prodan američkoj vladi, a njegovi su dijelovi kasnije korišteni i u gradnji novoga mosta koji ima sretniju sudbinu od prvijenca.

Pigeon Key je danas otok muzej. Posjetitelji mogu doći do njega preko starog mosta od sedam milja ili trajektom. Zgrade u kojima su od 1908. do 1912. godine bili smješteni radnici sada su obrazovni centar i mjesto na kojem grupe turista slušaju o povijesti ovog mjesta. Uz to, možete tek prošetati, roniti i – i promatrati gloubove. Otokom vozi i turistički tramvaj uređen tako da podsjeća na stari vlak kakav je nekada ovuda prolazio.

Novi i sigurniji Most od sedam milja proteže se paralelno sa starim, a otvoren je 1982. godine. Dio starog mosta renoviran je i otvoren 2022. pa se na Pigeon Key ponovno može stići i mostom.