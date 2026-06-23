Galerija 7 7 7 7 Kad temperature prijeđu trideseti stupanj, mnogi počinju razmišljati o bijegu na more, ali i o pitanju koje se iz godine u godinu ponavlja - može li se pronaći obiteljski odmor na Jadranu koji uključuje bazen, obilje hrane, animaciju za djecu i pritom ne zahtijeva ozbiljan udarac na kućni budžet? Ako još niste rezervirali ljetovanje, izdvojili smo četiri zanimljive ponude koje trenutačno možete pronaći na portalu Crno Jaje. Sve uključuju smještaj na nekim od najljepših hrvatskih otoka, a zajedničko im je da su prilagođene obiteljima i dolaze s pogodnostima poput besplatnog boravka djece, bazena, pića uz obroke i bogate gastronomske ponude.



Hvar za obitelji: All Inclusive odmor uz bazen i neograničeno piće

Jedna od najpovoljnijih ponuda vodi na najsunčaniji hrvatski otok. Hotel Hvar 3* u Jelsi nudi dvije, tri ili pet noćenja za dvije odrasle osobe, uz besplatan boravak dvoje djece. Cijene kreću od 430 eura, a uključena je bogata all inclusive usluga. Goste očekuju buffet doručak, ručak i večera, neograničena konzumacija pića tijekom obroka, ali i all inclusive bar na terasi bazena otvoren od 10 do 23 sata. Poslužuju se vino, pivo, domaća alkoholna pića, sokovi i mineralna voda, a svakog poslijepodneva dostupan je i snack uz bazen. U cijenu su uključeni vanjski bazen, ležaljke, Wi-Fi i parking, dok se jednom tjedno organizira i tradicionalna dalmatinska večer. Istražite detalje ponude ovdje.



Luksuzniji Hvar: Aminess Senses Resort u mirnoj uvali kraj Vrboske

Za one koji traže nešto višu kategoriju smještaja, zanimljiva je ponuda za Aminess Younique Senses Resort 4* smješten u borovoj šumi nedaleko od Vrboske. Pet noćenja za dvije osobe i dijete do deset godina moguće je rezervirati za 1.049 eura, a uključena je usluga all inclusive light. To znači buffet doručak, ručak i večeru te pića tijekom ručka i večere. Resort raspolaže spa zonom, fitness centrom i vanjskim bazenom, a prirodna plaža nalazi se svega nekoliko koraka od smještaja. U blizini su brojne biciklističke i pješačke staze, a Vrboska je udaljena tek petnaestak minuta lagane šetnje kroz hlad borove šume. Istražite detalje ponude ovdje.



Brač za najmlađe: Bonaca nudi puni pansion i dječji mini club

Ako su djeca glavni kriterij pri odabiru destinacije, Bluesun Holiday Village Bonaca 4* u Bolu mogao bi biti pun pogodak. Ponuda uključuje dva ili tri noćenja za dvije odrasle osobe i do dvoje djece, uz puni pansion, bezalkoholna pića tijekom obroka, vanjski bazen i mini club. Cijene počinju od 460 eura. Kompleks je sastavljen od niza paviljona skrivenih među mediteranskim zelenilom, a od poznate plaže Zlatni rat udaljen je desetak minuta hoda. Roditelje će razveseliti činjenica da je cijeli resort osmišljen kao sigurno okruženje bez automobila, s dječjim igralištima, animacijom i velikim zelenim površinama. Istražite detalje ponude ovdje.



Mediteranski vrt na Braču i pet dana odmora bez brige

Još jedna zanimljiva opcija na Braču nalazi se u Supetru. Aminess Vival Velaris Resort 4* okružen je s više od 16.000 mediteranskih biljaka i smatra se jednim od najljepših hotelskih vrtova na otoku. Ponuda uključuje pet noćenja za dvije osobe i dijete do deset godina po cijeni od 999 eura. Uključeni su polupansion s pićima tijekom večere, korištenje bazena, fitness centra i hotelskih ručnika. Resort se nalazi uz šljunčane, stjenovite i pješčane plaže, a do centra Supetra potrebno je dvadesetak minuta lagane šetnje. Ljubitelji aktivnog odmora mogu isprobati školu ronjenja, vožnju kajakom ili istražiti unutrašnjost otoka, poznatu po maslinicima, kamenoklesarskoj tradiciji i spektakularnim pogledima s Vidove gore. Istražite detalje ponude ovdje.

Tirkizni raj na Pelješcu: Jedna od najljepših pješčanih plaža u Hrvatskoj koja ima samo jednu manu +1