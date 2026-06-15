No, dok će navijači u Dallasu izbjegavati vrućine, stadion će biti druga priča. Utakmica se igra pod zatvorenim krovom, u klimatiziranom prostoru u kojem će temperatura biti ugodnih dvadesetak stupnjeva. Ukratko: vani Texas, unutra komfor. A kod kuće? Kod kuće neka zagrijavanje bude baš kako treba – vruće i brzo, baš navijački.

Marko Palfi, chef (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Zato prije prvog zvižduka pripremamo burger koji ne čeka hydration break. Fast & Hot - John by chef Marko Palfi je opasan, brz i ljut, baš kao kontra koja krene od oduzete lopte i završi u mreži. U njemu su chilli mayo za vatru, jalapeño papričice za karakter, relish od krastavaca za kiseli kontrapunkt, iceberg za svježinu i ementaler za balans. A uz njega ide hrskavi Ledo krumpir pekarski začinjeni, onaj koji se sprema gotovo dok izgovorite – dribling.

Vatroslav 2026. (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Ovo je burger za one koji vole da navijanje počne prije utakmice. Za društvo oko stola, za brzinski zalogaj prije himni, za trenutak u kojem netko kaže "Brzo ću, samo mi daj još jedan griz", a burger nestane kao da ga je napao krilni napadač u sprintu.

Vatroslav 2026. (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Burger Fast & Hot – John

Sastojci za jedan burger

150 g juneće pljeskavice

puter pecivo

chilli mayo

iceberg salata

relish od krastavaca

jalapeño papričice

ementaler

Ledo krumpir pekarski začinjeni kao prilog

Priprema

1. Počnite s krumpirom

Prije nego što burger uđe u igru, pripremite Ledo krumpir pekarski začinjeni prema uputama na pakiranju. Stavite ga u pećnicu ili fritezu na vrući zrak i pustite da odradi svoje dok slažete ostatak ekipe. Idealan je za navijački meni jer ne traži puno pažnje, a na tanjur donosi ono što svi vole – zlatnu koricu i mekanu sredinu.

2. Ispecite pljeskavicu

Juneću pljeskavicu pecite na jako zagrijanoj tavi, gril-tavi ili roštilju. Cilj je dobiti lijepu koricu izvana, a sočan zalogaj iznutra. Pred kraj pečenja na meso stavite list ementalera i pustite da se lagano otopi. To je onaj trenutak u kojem burger počinje izgledati kao da je spreman za krupni kadar.

3. Pripremite pecivo

Puter pecivo prerežite i kratko tostirajte na tavi ili roštilju. Ne treba mu puno, samo dovoljno da postane lagano hrskavo i da izdrži sve umake, sokove i dodatke koji slijede.

4. Dodajte vatru

Donji dio peciva premažite chilli mayom. On daje prvu dozu ljutine i kremastu bazu koja povezuje sve sastojke. Zatim dodajte relish od krastavaca i jalapeño papričice. To je kombinacija koja burgeru daje fast & hot karakter: malo kiselo, malo ljuto, jako zarazno.

5. Ubacite svježinu i balans

Na umake stavite iceberg salatu. Ona donosi hrskavost i svježinu, baš ono što treba uz chilli mayo i jalapeño. Zatim dodajte pljeskavicu s rastopljenim ementalerom. Sir smiruje ljutinu, ali joj ne oduzima glavnu ulogu.

6. Zatvorite burger i poslužite

Poklopite gornjim dijelom peciva, lagano pritisnite i poslužite uz vrući LEDO krumpir pekarski začinjeni. Ako pripremate burger za društvo, napravite ih nekoliko odjednom i iznesite ih na stol neposredno prije utakmice. Nestat će brzo, griz po griz, kao dobra kontra u 90. minuti.

Vatroslav 2026. (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Navijački trik za posluživanje

Poslužite Fast & Hot – John na velikoj dasci, uz zdjelicu dodatnog chilli maya, malo narezanih jalapeña i krumpire u sredini stola. Dok Dallas izvana grije na najjače, vi kod kuće možete napraviti vlastitu malu navijačku zonu: hladno piće, vrući burger, hrskavi pekarski krumpiri i utakmica koja traži zalogaj s karakterom.

Fast & Hot – John je burger za one koji ne igraju na sigurno. Ima brzinu, vatru i stav. Baš ono što treba da zapali tribine!

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