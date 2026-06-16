Za takvu večer trebaš burger koji ima snagu, veličinu i stav. Burger koji ulazi u duel punim intenzitetom. Upravo takav je Giant Luke – Onion – veliki, odvažni burger svjetske klase, inspiriran mladom energijom, sportskom drskošću i generacijom koja ne čeka svoj trenutak, nego ga sama uzima.

Recept potpisuje chef Marko Palfi, koji je burgere osmislio za Vatroslav's finest, projekt praćenja svjetskog nogometnog prvenstva na portalu gol.hr. U njegovoj izvedbi burger postaje puno više od zalogaja prije utakmice – postaje navijačko zagrijavanje, uvod u 90 minuta emocija i podsjetnik da se najveće utakmice dobivaju karakterom. Baš takav je i drugi burger Quick Feet – Pete.

Vatroslav 2026. - 13 (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Burger bez kompromisa

Giant Luke – Onion ima sve što burger za veliku utakmicu mora imati: dvije sočne juneće pljeskavice, rastopljeni ementaler, hrskavu dalmatinsku pancetu, ljubičasti luk, mariniranu papriku i umak ajvaroneza, koji cijeloj priči daje domaći potpis "vatre" koja gori u srcima navijača.

Giant Luke-Onion (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Ovo nije burger koji se skriva iza suptilnosti. Ovo je burger koji izlazi visoko, dobiva duel glavom i šalje jasnu poruku: večeras nema kalkulacija.

Upravo zato savršeno pristaje uz utakmicu u kojoj mlade snage nose ogroman pritisak, ali i još veći potencijal. Snaga, moć, veličina i ona pozitivna razina sportske drskosti često su ono što razlikuje dobre od onih koji postaju svjetska klasa. Giant Luke – Onion ima baš taj karakter – velik je, drzak i napravljen za trenutke o kojima se priča.

A kako kvalitetan burger traži i kvalitetan prilog, uz njega poslužite Ledo Extra tanki pommes frites – hrskav, zlatan i spreman za navijački stol.

Sastojci za burger

Za jedan veliki burger potrebno vam je:

2 juneće pljeskavice od 150 g

puter pecivo

ementaler

ljubičasti luk

dalmatinska panceta

marinirana paprika

umak ajvaroneza

LEDO Extra tanki pommes frites kao prilog

Ledo Extra tanki pommes frites (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Kako pripremiti burger Giant Luke – Onion

1. Pripremite meso

Juneće pljeskavice izvadite kratko prije pečenja kako bi se temperirale. Posolite ih neposredno prije stavljanja na vruću gril-tavu ili roštilj.

2. Ispecite pljeskavice

Pljeskavice pecite na jako zagrijanoj površini dok ne dobiju lijepu koricu izvana, a iznutra ostanu sočne. Budući da burger ima ukupno 300 grama mesa, cilj je dobiti pun, snažan okus bez isušivanja.

3. Dodajte sir

Pred kraj pečenja na svaku pljeskavicu stavite ementaler kako bi se lagano rastopio i povezao meso u bogat, sočan sloj.

4. Ispecite pancetu

Dalmatinsku pancetu kratko zapecite dok ne postane hrskava. Ona burgeru daje slanost, aromu dima i onaj konkretni zalogaj koji se pamti.

5. Pripremite pecivo

Puter pecivo prerežite i kratko tostirajte s unutarnje strane. Tako će ostati mekano, ali dovoljno čvrsto da izdrži sve slojeve ovog velikog burgera.

6. Složite burger

Donju polovicu peciva premažite umakom ajvaroneza. Dodajte prvu pljeskavicu s ementalerom, zatim drugu pljeskavicu, hrskavu pancetu, mariniranu papriku i ljubičasti luk. Završite s još malo umaka i poklopite gornjom polovicom peciva.

7. Poslužite odmah

Burger je najbolji dok je vruć, sir rastopljen, panceta hrskava, a umak se spaja s mesom i povrćem u jedan veliki navijački zalogaj.

Kako pripremiti krumpiriće

1. Zagrijte pećnicu ili fritezu na vrući zrak

LEDO Extra tanki pommes frites pripremite prema uputama na pakiranju. Za najbolji rezultat rasporedite krumpiriće u jednom sloju kako bi se ravnomjerno ispekli.

2. Pecite dok ne postanu zlatni i hrskavi

LEDO Extra tanki pommes frites brzo dobiva onu idealnu teksturu – hrskav izvana, mekan iznutra i dovoljno lagan da ne ukrade pažnju burgeru, nego ga savršeno prati.

3. Posolite i poslužite uz burger

Kad je pomfrit gotov, lagano ga posolite i poslužite odmah, dok je još vruć. Uz Giant Luke – Onion to je kombinacija za navijački stol koji izgleda kao pravo zagrijavanje za veliku utakmicu.

Vatroslav 2026. (Foto: Nova Studio/Karlo Klasić)

Za utakmicu koja traži veliki zalogaj

Giant Luke – Onion nije mali burger. I ne pokušava biti. On je velik, snažan i pun samopouzdanja – baš kao igrači koji se u odlučujućim utakmicama ne boje preuzeti odgovornost.

Kad Hrvatska istrči protiv Gane, navijačima preostaje samo okupiti ekipu i vjerovati u prolazak. Utakmica u kojoj se ide dalje ili se ide kući treba igrače koji imaju sportsku drskost i pobjednički mentalitet. One word - Pure class.

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