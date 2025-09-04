U sklopu poslovnice otvoren je i koncept koji je nedavno predstavljen u Fisheriji u Baštijanovoj - The Meat pop-up, delikatesni mesni shop. Time je ponuda dodatno obogaćena te posjetitelji na jednom mjestu mogu pronaći izvrsne mesne i riblje proizvode.

Otvorenje je dočekano s velikim interesom lokalne zajednice, koja je u Fisheriji prepoznala mjesto na kojem može pronaći zdrave i ukusne proizvode prilagođene modernom načinu života. „Kupci su nam u Dubravi pokazali koliko je ovakav koncept potreban, a jednaku toplu dobrodošlicu već osjećamo i u Sesvetama. Upravo ta povezanost s lokalnom zajednicom daje nam vjetar u leđa i motivaciju da nastavimo širiti našu priču“, ističe Branimir Brzić, suvlasnik i izvršni direktor Fisherije.

Pr (Foto: PR)

Fisherija se u kratkom vremenu profilirala kao brend koji razumije potrebe suvremenih potrošača, onih koji žele jesti zdravo, ali im je jednako važna praktičnost. Osim popularnog sushi asortimana te salata 2go, uskoro stižu i novi proizvodi za sve one koji su u pokretu.

„Naš 2go asortiman, koji sada čine sushi i salate, namijenjen je svima koji žive ubrzanim tempom, ali ne žele raditi kompromise kada je riječ o kvaliteti i zdravlju. A uskoro im dodajemo još jedan proizvod,“ poručuje Matija Pavlinek, operativni direktor Fisherije.

Pr (Foto: PR)

Mediteranska prehrana već je godinama sinonim za vitalnost i dugovječnost, a upravo riba i morski plodovi čine njezin temelj. Sve veći broj ljudi u Hrvatskoj okreće se takvom načinu prehrane, a Fisherija svojim širenjem čini taj izbor dostupnijim nego ikad.

„Misija Fisherije je jednostavna, donijeti balansiranu prehranu na stolove kupaca, bilo kroz pripremu kod kuće ili kroz gotove proizvode koji prate ritam svakodnevice“, dodaje Branimir Brzić.

Planovi tu ne staju, nakon istočnog dijela grada, Fisherija se priprema otvoriti poslovnice i na zapadu Zagreba. Fisherija tako ne raste samo kroz broj poslovnica i novih proizvoda, već i kroz povjerenje svojih kupaca. Svaka nova lokacija potvrđuje kako se iza ove priče krije više od delikatesnog shopa. To je mjesto koje nudi balans zdravlja i onog najvažnijeg, užitka u hrani.

Pr (Foto: PR)