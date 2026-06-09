Galerija 1 1 1 1 Na današnji dan, 10. lipnja 1909. godine, RMS Slavonia ušao je u svjetsku povijest kao prvi brod koji je tijekom stvarne pomorske nesreće poslao novi međunarodni signal za pomoć – SOS.

Slavonia je sedam dana ranije, 3. lipnja, isplovila iz New Yorka na put prema Europi. Ujutro 10. lipnja ušla je u gustu maglu i nasukala se na stijene u blizini Azora. Kako je postajalo jasno da se brod neće moći spasiti, poslana je poruka koja će ostati zapamćena u pomorskoj povijesti.

Bio je to prvi dokumentirani slučaj upotrebe SOS signala nakon što je godinu dana ranije prihvaćen kao međunarodni standard za poziv u pomoć.

Iako mnogi misle da SOS znači „Save Our Ship“ ili „Save Our Souls“, to zapravo nije kratica. Signal je odabran zbog jednostavnosti slanja Morseovom abecedom – tri kratka, tri duga i ponovno tri kratka znaka (··· --- ···), što ga je čini lako prepoznatljivim čak i u najtežim uvjetima.

Svi putnici spašeni

Tragedija je, srećom, izbjegnuta. Na poziv u pomoć odgovorili su brodovi Prinzess Irene i Batavia, koji su preuzeli putnike i članove posade. Više od 400 ljudi koji su se nalazili na brodu spašeno je.

Posada je na Slavoniji ostala još nekoliko sati pokušavajući spasiti brod, no šteta je bila prevelika. Brod je naposljetku napušten i proglašen potpunim gubitkom.

Slavonia između Rijeke i New Yorka

Slavonia je bila u vlasništvu britanske kompanije Cunard Line, jedne od najpoznatijih brodarskih tvrtki svojega vremena. Prije nego što je dobila ime Slavonia, plovila je pod imenom Yamuna.

Brod je bio dug 155 metara, pokretala su ga tri parna stroja i dva propelera, a mogao je razviti brzinu od oko 24 kilometra na sat. Primao je 40 putnika prve klase i oko 800 putnika druge klase.

Slavonia je imala snažnu vezu s hrvatskom obalom. Na svojim transatlantskim rutama pristajala je u Trstu i Rijeci, odakle je prevozila tisuće europskih emigranata prema Sjedinjenim Američkim Državama. Tako je 1904. godine iz riječke luke isplovila s čak 1920 emigranata na put za New York.

Iako je brod izgubljen, njegovo je ime ostalo je trajno zapisano u povijesti svjetskog pomorstva. Tri godine prije Titanica upravo je Slavonia poslala prvi SOS signal, označivši početak sustava koji će tijekom sljedećih desetljeća spasiti nebrojene ljudske živote na moru.

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