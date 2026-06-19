Galerija 0 0 0 0 Među brojnim vrstama zelenog čaja koje se uzgajaju u Kini, malo koja je cijenjena poput Longjinga, poznatog i pod nazivom: zmajev zdenac. Svake godine dolaskom proljeća brežuljci koji okružuju Zapadno jezero u Hangzhouu (grad u kineskoj pokrajini Zhejiang) postaju epicentar jednog od najiščekivanijih trenutaka u kineskoj kulturi čaja. Dok se priroda tek počinje buditi, pojavljuju se prvi nježni izdanci. Njihov okus smatra se najčišćim i najnježnijim, a karakterizira ih suptilna aroma koja se često opisuje kao blago orašasta, s notama kestena i svježeg proljetnog bilja.Longjing je među ljubiteljima čaja poznat već stoljećima. Njegovu popularnost dodatno je učvrstila legenda iz 18. stoljeća prema kojoj je kineski car Qianlong tijekom posjeta Hangzhouu bio toliko oduševljen okusom ovog čaja da je pojedine grmove proglasio svojima i rezervirao ih za dvor. Danas se Longjing pije u cijelom svijetu, zbog čega ga je i sve teže kupiti. A ako ga i kupite izvan Kine, velika je vjerojatnost da ćete naići na imitaciju.

U berbi čaja

U tradicionalnom kineskom kalendaru kvaliteta Longjinga određuje se i prema trenutku berbe. Posebno su cijenjene serije poznate kao mingqian, ubrane prije razdoblja Qingming, koje počinje početkom travnja. Zbog kratkog razdoblja berbe i ograničenih količina, upravo ti listići postižu najviše cijene. No uzgajivačima posao nije lak. Dovoljno je nekoliko toplijih dana ili obilnija kiša da se promijeni ritam rasta biljke. Kako proljeće odmiče, listovi rastu brže i razvijaju intenzivnije, ponekad i gorče note. Zbog toga je razdoblje najvrjednije berbe kratko, nepredvidivo i iznimno važno za proizvođače. Nakon berbe slijedi proces koji Longjingu daje njegov prepoznatljiv izgled i okus.

Longjing - 3 (Foto: Shutterstock)

Svježe ubrani listovi tradicionalno se ručno prže u velikim metalnim tavama zagrijanima na vrlo visoke temperature. Tijekom tog postupka zaustavlja se oksidacija, čime čaj zadržava svoju karakterističnu zelenu boju. Istodobno listovi dobivaju prepoznatljiv spljošteni oblik po kojem se Longjing razlikuje od većine drugih zelenih čajeva. Ručno prženje zahtijeva iskustvo. Potrebno je neprestano pratiti temperaturu, količinu vlage i stanje listova. Upravo zbog toga mnogi poznavatelji smatraju da tradicionalno obrađeni Longjing ima složeniji miris i dugotrajniji okus od čajeva obrađenih strojevima. Ipak, suvremena proizvodnja sve se više oslanja na mehanizaciju. Strojevi omogućuju bržu obradu velikih količina čaja, ali istodobno potiču rasprave o tome može li se na taj način sačuvati karakter koji je Longjing proslavio diljem svijeta.

Kako prepoznati pravi čaj

Kako bi zaštitile njegov ugled, kineske vlasti posljednjih su godina dodatno pooštrile pravila o podrijetlu. Pravi Longjing smije nositi taj naziv samo ako je uzgojen unutar strogo definiranog područja oko Hangzhoua. Proizvođači koji zadovoljavaju uvjete dobivaju posebne oznake autentičnosti s QR kodovima koji omogućuju praćenje podrijetla proizvoda. Takve mjere uvedene su zbog sve većeg broja čajeva koji se proizvode u drugim dijelovima Kine, ali se prodaju pod imenom Longjing kako bi postigli višu cijenu.

Za razliku od tipičnih zelenih i crnih čajeva, Longjing ne ostavlja dramatičan prvi dojam, a upravo u toj suzdržanosti krije se njegova privlačnost. Najskupljim se smatra Shi Feng (Lavlji vrh) Mingqian Longjing, rijedak zeleni čaj iz prve proljetne berbe koji se uzgaja u samom srcu područja Zapadnog jezera.

Cijene tog čaja obično se kreću između 260 i 1300 eura za 500 grama, dok najekskluzivnije serije dosežu od 5200 do 8700 eura za kilogram. Njegova visoka vrijednost proizlazi iz iznimno kratkog razdoblja berbe, ograničenih količina te činjenice da se najcjenjeniji listići beru ručno prije početka tradicionalnog kineskog razdoblja Qingming, kada se smatra da imaju najnježniji okus i najizraženiju aromu.

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