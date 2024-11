Jeste li se ikada zapitali koji je od naših zemaljskih sustanara zapravo najopasniji za ljudsku vrstu? Na pamet nam prvo padaju životinje impresivne mase, očnjaka, agilnosti ili brzine, ali statistika otkriva neočekivanu istinu.

U ovome tekstu ne želimo zamišljati kako bi prošao susret jedan na jedan čovjeka i nekog od predatora na lošem glasu, nego se pozabaviti onima od kojih (ili zbog kojih) na godišnjoj razini život izgubi najveći broj ljudi. Tema je idealna za negdje umetnuti "dobro da ne živimo u Australiji", ali moglo bi vas iznenaditi koje su životinje na vrhu ovog popisa.

Iako zmije ubiju velik broj ljudi godišnje, one u Hrvatskoj srećom ne slijede taj trend. (Foto: Shutterstock)

Strašni lav i ostale laži

Tako se glavne zvijezde brojnih hororaca od 1980-ih na ovamo, poput morskih pasa, ne pojavljuju ni na proširenijem popisu od ovog, dok bi se strašni lav našao tek na njegovu 10. mjestu, i to malo nategnuto i preko veze. Ipak, s 200 ljudskih žrtava godišnje i dalje su mnogo opasniji nego spomenuti morski psi kojih se bojimo skoro bez razloga jer godišnje ubiju "jedva" 70 ljudi.

Opasniji od kralja životinja, i to više nego dvostruko, kad im već brojimo (ljudska) krvna zrnca je - nilski konj od kojeg strada 500 ljudi godišnje. Jedino što vam može pomoći ako se hippo naljuti na vas je nada da će vas, kako on to i običava, riješiti u jednom "zalogaju".

Možda ne biste pomislili da je jedna vrlo, vrlo opasna životinja – slon. Godišnje slonovi ubiju oko 600 ljudi i to na najrazličitije načine. Od klasičnog, najzastupljenijeg i ponekad vjerojatno i slučajnog gaženja – kad možeš imati od četiri do šest ili više tona to dolazi prirodno, preko osobnijeg nabadanja na kljove, a ako ste stvarno zaslužili – hvatanjem surlom i razbijanjem o zemlju.

Od Kapetana Kuke do Maloga Juju – krokodili godišnje"riješe" oko tisuću nesretnika. Iako su vlasnici jednog od najsnažnijeg ugriza na svijetu, pa biste pomislili da je i više nego dovoljno da vas "samo" pojedu, za ključni trenutak često čuvaju poseban potez - lamatanje žrtvom po zraku.

Kako se penjemo na ljestvici najopasnijih, sve je jasnije da itekako ima istine u onoj o najsmrtonosnijim otrovima i malim bočicama. Iako su veličine dlana, škorpioni godišnje ubiju oko tri i pol tisuće ljudi, a oni najopasniji žive na Bliskom istoku i u Africi.

Pet najopasnijih... nemojte se smijati

A sada pet najopasnijih životinjskih vrsta. Biste li pogodili da stjenice godišnje ubiju oko deset tisuća ljudi? Iako su ovi sitni insekti po sebi bezopasni, često prenose tripanosomijazu ili Chagasovu bolest od koje, uglavnom u Amerikama, godišnje umre toliko ljudi da im je osiguran vrh ljestvice.

Slično je i s čovjekovim najboljim prijateljem - psom, koji, zbog toga što može prenijeti bjesnoću, godišnje ubije nešto manje od 60 tisuća ljudi. To se uglavnom događa u zemljama trećeg svijeta gdje ova bolest nije pod kontrolom. U Hrvatskoj je posljednji slučaj bjesnoće u čovjeka zabilježen 1964. godine (još dva su do sredine 1990-ih uvezena iz BiH), a 2021. godine RH je i službeno je postala zemlja bez bjesnoće (Rabies free country).

Zmije godišnje ubiju gotovo 140 tisuća ljudi, pa možemo biti sretni što živimo u krajevima gdje su otrovnice još uvijek pristojne, plahe i povučene. Ako mislite da to nije istina, možda vas razuvjeri statistika koja bilježi da u Hrvatskoj godišnje zmija ugrize 4 do 8 ljudi, a dugo nismo imali zabilježene smrti.

Vjerojatno ste i očekivali Homo sapiensa na ovome popisu. Čovjek je, nažalost, čovjeku čovjek, a nasilnih smrti i ubojstava od "svojih" godišnje bilježimo oko 400 tisuća.

I na kraju, vjerovali ili ne, najopasnija i najsmrtonosnija druga životinja za čovjeka je – komarac. Znamo da pobjeđujete u jedan na jedan, ali poput pasa i stjenica, i komarci prenose zarazne bolesti, a samo od malarije godišnje umre i do 700 tisuća ljudi, od čega 96% na afričkom kontinentu.

