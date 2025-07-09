Galerija 15 15 15 15 U Tolkienovu Shireu… Zapravo, u Lici (lako se zabuniti), prije koju godinu nikla je hobitska kućica usred Malog biljnog vrta. Unutra vas čekaju karta Međuzemlja, starinska peć, domaći čajevi i detalji koji oživljavaju hobitsku svakodnevnicu. Ondje su i slike likova iz trilogije koje dodatno uljepšavaju prostor.

Prolistajte i knjigu biljnih vrsta koje rastu na području parka - domaćini ih vrijedno istražuju i brinu se o njima. Kućica je napravljena pod zemljom od betona, a iznutra je obložena drvetom i zemljanom žbukom, veličine pet kvadratnih metara.

Kako su hobiti mala bića, upola manja od čovjeka, u kućici nećete moći prespavati, ali ćete doznati - ili se podsjetiti na fantastičnu priču o Bilbu Bagginsu, Frodu, Peregrinu Tooku i ostaloj veseloj družini. Tko zna, možda vas i nadahnu da krenete u avanturu i istražite Pećinski park Grabovaču . Oko kućice se prostire mirisni vrt pun bilja koje prirodno raste u Lici i skriva brojne tajne namijenjene edukaciji i zabavi najmlađih posjetitelja. Put će vas odvesti i do Samograda, predivne svjetlucave špilje o kojoj smo pisali ovdje.

Pećinski park Grabovača - 4 (Foto: Nika Borovac)

"Ulaz u špilju Samograd izgleda kao portal u neku fantastičnu priču prepunu zmajeva, vila i ostalih bića iz bajke. Jedina usporedba dostojna ovog speleološkog fenomena jest ta da nalikuje na katedralu ili rudnike Morije.

Znatiželjni posjetitelji istražuju njezine čari još od brončanog doba, a turistički je uređena krajem 19. stoljeća, kad je lokalno stanovništvo uklesalo 474 stepenice koje i danas koristimo", otkrivaju domaćini Pećinskog parka Grabovača.

Pećinski park Grabovača - 3 (Foto: Nika Borovac)

Osim špilje tu je i pregršt drugih atrakcija i aktivnosti, kao što su šumske orgulje ili Ploče, jedan od najljepših vidikovaca u Lici, s kojeg puca pogled na rijeku Liku, Velebit i Ličko polje.

"Uređene su i brojne poučne staze poput staze Čovjek i krš duljine 3,5 km; staze Tragovima Mirka Maleza – 2 km; staze Flora – 1,3 km, Fauna – 700 m i Šumske staze – 123 m. Staze su različite težine i tematike, odaberite onu koja je najprikladnija za vašeg mališana. Neizostavan dio posjeta Grabovači je vidikovac Ploče, s kojeg se pruža pogled koji oduzima dah."

Idila u Lici: Luksuzne seoske kuće koje se rezerviraju i godinu dana unaprijed +10