„Nakon afterwork opuštanja i večernjeg druženja ponedjeljkom i utorkom, srijeda će biti rezervirana za kvizaše. PARK QUIZ by Animatori Sivih Stanica počinjat će u 20 sati i čekati vas s opako dobrim „pitalicama“.

Dobro je poznato da je četvrtak „mali petak“ pa se Staropramen pobrinuo za dobar provod svih gostiju. Pod imenom Staropramen music nights kriju se nezaboravna druženja, pregršt street food delicija, najdraže Staropramen pivo i sjajni koncerti brojnih mladih hrvatskih glazbenika kao što su Lu Jakelić, Nika Turković i Vjeko Ključarić, Boris Štok, Gina Damjanović i Nikola Marjanović“, kažu u Rougemarinu.

Salsa Night program zakazan je za subotu, a nedjeljom je na redu program za djecu i mlade. Sve do 30. rujna svi će moći uživati u zelenoj terasi za opušteno druženje, kao i isprobati slasna jela chefa Marina Medaka. Među novitetima je pizza sataraš: spoj povrća, mozzarelle i grana padana.

U ponudi su i druge vrste pizza, praktični slideri za 3 osobe, pulled pork u BBQ umaku, pržena quesadilla, taqitos piletina, vege spring rolice i dvije varijante burgera - Smash burger tacos i juneći burger s povrćem i BBQ umakom u brioche pecivu.

Detaljan raspored i program događanja potražite na društvenim mrežama Rougemarin Parka. Radno vrijeme je od 17 do 23 sata od ponedjeljka do četvrtka, petkom od 17 do 24 sata, subotom od 11 do 24 sata, a nedjeljom od 10 do 23 sata.

Nemojte ih ovako peći na roštilju: Najveća greška zbog koje nam ražnjići ispadaju loše +1