Galerija 3 3 3 3 Svake godine 29. lipnja, na blagdan svetog Petra, tisuće se ljudi okupljaju u španjolskoj pokrajini La Rioja kako bi sudjelovale u neobičnoj tradiciji – Batalla del Vino, odnosno Vinskoj bitki.

Osebujni festival održava se na liticama Bilibija, nekoliko kilometara iznad grada Haroa, a sudionici već u rano jutro kreću prema mjestu velikog vinskog sukoba. Dreskod? Bijelo od glave do pete, koje će, naravno, do kraja obračuna postati tamnocrvene do ljubičaste boje.

Prva je postaja lokalna crkva u kojoj se ujutro održava misa u čast zaštitnika grada, svetog Feliksa (San Felices), a nakon mise počinje bitka. Oružje je po volji sudionicima – od pištolja na vodu, tj. vino, preko lonaca, lavora, kanti... Na kraju, nema ni pobjednika ni poraženih. Jedini je cilj da do kraja bitke nitko ne ostane u bijeloj odjeći... i da se svi dobro zabave.

Kako je nastala ta neobična tradicija?

Podrijetlo Vinske bitke veže se uz stoljetni granični spor između Haroa i susjednog grada Mirande de Ebro koji se vodio upravo oko vlasništva nad područjem Bilibija. S vremenom su se hodočašća i ozbiljne ceremonije pretvorile u veselo polijevanje vinom, a običaj je prerastao u jednu od najpoznatijih vinskih manifestacija u Španjolskoj.

Danas Vinska bitka više nije samo lokalni običaj. Svake godine privlači tisuće turista iz cijelog svijeta, a španjolske vlasti proglasile su je manifestacijom od nacionalnog turističkog značaja. Nakon završetka vinskog okršaja slavlje se nastavlja povratkom u Haro uz glazbu, povorke, ples te brojne gastronomske i kulturne sadržaje.

Iako se tijekom festivala proliju deseci tisuća litara vina, riječ je uglavnom o vinu slabije tržišne vrijednosti koje je namijenjeno upravo toj manifestaciji, dok poznata vina Rioje ostaju rezervirana za vinske podrume i degustacije.

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