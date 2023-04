Život u Parizu nije jeftin. Prosječne cijene najma stana u glavnom gradu Francuske ovise o lokaciji i veličini stana. Garsonijera se može pronaći po cijeni od 1000 do 2400 eura. No ako niste previše izbirljivi, možete naći i povoljniji smještaj.



Vikram je jedan od takvih mladića – ovaj je youtuber poznatiji pod nadimkom Timvix živio u Parizu u mikrostanu od svega devet kvadrata te plaćao mjesečni najam od 750 eura.



Iako je riječ o vrlo malom prostoru, dostatan je bio za krevet, štednjak sa sudoperom i malim hladnjakom, radni stol – pa čak i tuš-kabinu. Našlo se mjesta i za spremanje osobnih sitnica – od odjeće do prehrambenih namirnica, lonaca i drugog posuđa.



Jedina stvar koja mu je nedostajala u tom mikrostanu je toalet – on je bio smješten u hodniku izvan stana te ga je dijelio s još jednim susjedom.



Izuzev relativno niske cijene najma za Pariz, najbolji dio tog stana je pogled. Ne samo da veliki prozor vizualno povećava prostor, već i pruža pogled na Eiffelov toranj. Zbog blizine centru grada i stanicama metroa vrlo je lako doći do bilo kojeg dijela Pariza.



Kako to izgleda kada osoba živi u mikrostanu od devet kvadrata, pogledajte u videu Mayanka Sehgala na YouTubeu.

