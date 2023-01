Proglasiti neko mjesto najboljom gastrodestinacijom na svijetu nije nimalo lak posao, tim više što je jako teško odrediti kriterij. Je li to broj Michelinovih zvjezdica, raznolikost ponude po metru kvadratnom, bogatstvo regionalnih delicija ili naduži red u kojem ćete čekati neki obrok? Pa – može biti sve… ili ništa od toga.

Talijanska kuhinja - broj 1

Trip Advisor je u okviru serije Travellers' Choice: Best of the Best, u kojoj na temelju glasanja svojih korisnika donosi brojne popise vezene za putovanja, objavio popis najboljih gastrodestinacija na svijetu za ovu godinu. Odredišta su na ovome popisu rangirana su na temelju broja recenzija i ocjena u zadnjih dvanaest mjeseci.

Putnici su izabrali: najbolja destinacija za hranu na svijetu je - Rim! Bezvremenski grad razmazit će i najizbirljivije. Njegov šarm, znamenitosti i umjetnost najbolje ćete doživjeti ako se držite principa red šetnje – red hrane. Bio to samo domaći sladoled s nogu ili ručak u više sljedova s pozlaćenim priborom za jelo, vodom za ispiranje usta i i namirnicama kojima niste uspjeli zapamtiti imena.

Drugo mjesto prema Travellers' Choiceu zauzela je Kreta, a treće Hanoi u Vijetnamu. Među prvih deset još su dva talijanska grada, Firenca i Napulj, a - uz Vijetnam - u prvih deset jedine destinacije izvan europe koje su dobili ovu preporuku putnika su Jamajka i New Orleans.

Trip Advisor rangirao je dvadeset najboljih svjetskih gastrodestinacija, a čitav popis možete proučiti ovdje .

