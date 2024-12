XTERRA Croatia svoj će dugo očekivani povratak doživjeti od 8. do 11. svibnja 2025. godine, kada će u grad Mali Lošinj, donijeti pravu, ali i jedinstvenu, off-road avanturu. Iako je utrka originalno planirana za 2020. godinu, morala je biti odgođena zbog pandemije, no sada se vraća još jača i sadržajno bogatija te puna sportskih izazova za one najhrabrije spremne na vikend pun utrka, predivnih krajolika, jedinstvene zajednice i nezaboravnih uspomena.

PR (Foto: PR)

Od svog začetka davne 1996. godine, XTERRA je bila pionir u cross-triatlon i trail avanturama, godinama gradeći globalnu zajednicu sportaša koja dijeli strast za ovom vrstom fizičkog izazova. XTERRA je ubrzo od jedne utrke prerasla u svjetski fenomen, a to je bilo vidljivo već nakon 8 godina kada je organizirano čak 45 utrka diljem SAD-a, tri internacionalne utrke te cijela europska turneja. Ove godine, XTERRA je dodatno proširila svoj portfolio događaja s "Youth" svjetskom turnejom kako bi potakli mlade sportaše od 14 do 19 godina koji se od ove godine mogu natjecati na 40 globalnih događaja te prvom svjetskom prvenstvu za mlade u talijanskom Molvenu.

''XTERRA Croatia pridružila se bogatoj povijest off-road događaja u Primorsko-goranskoj županiji, županiji poznatoj po outdoor turizmu i mogu reći kako smo iznimno ponosni što smo ovako snažan brend uspjeli dovesti na jednu od najljepših lokacija na Jadranu. Uzbuđeni smo napokon pretvoriti planove u stvarnost uz pomoć partnera iz Turističke zajednice Maloga Lošinja i Lošinj Hotels&Villas koji su uvelike pridonijeli logističkoj organizaciji događaja i bez kojih se jedan ovakav međunarodni događaj zapravo ne bi mogao niti realizirati.'', izjavio je direktor utrke Ivan Zrinušić i dodao: ''Organizacija XTERRA Croatia događaja u Malom Lošinju, gradu prepunom predivnih vizura i poveznica s prirodom je pravo ostvarenje snova. Od divljih staza do kristalno bistrog mora, lokacija pruža savršen balans između fizičkog izazova i čari upoznavanja ovakve lokacije na jedinstven i netipičan način, a što će u konačnici rezultirati jednim od najprepoznatljivijih XTERRA događaja globalno.''.

PR (Foto: PR)

U dinamičnom XTERRA Croatia rasporedu utrka svatko će naći nešto za sebe, bez obzira na godine i fizičku spremu. Budući natjecatelji mogu birati između čak 6 utrka – Kids utrka (duga 500 m – 1 km) savršen je i zabavan način za djecu od 8 do 14 godina da iskuse uzbuđenje trail utrke prilagođene različitim dobnim skupinama, Super Sprint triatlon (400 m plivanja, 8 km bicikliranja i 2,5 km trčanja) prilagođen je djeci od 14 i 15 godina koji će se natjecati u triatlonu kraćih udaljenosti kako bi iskusili off-road avanturu, Sprint triatlon (750 m plivanja, 14 km bicikliranja i 5,5 km trčanja) namijenjen je sudionicima od 16 do 19 godina koje očekuju kraće udaljenosti i manje tehnički zahtjevna ruta, Full Distance triatlon (1,5 km plivanja, 28 km bicikliranja i 10,3 km trčanja) ultimativni je XTERRA izazov za iskusne sportaše koji će plivati, biciklirati i trčati predivnim Malim Lošinjem, MTB utrka duga 39,2 km uzbudljivo je iskustvo off-road vožnje bicikla netaknutim terenima i tehničkim rutama Malog Lošinja, Trail utrka duga 10 kilometara savršena je za trail trkače svih razina, a prekrasna ruta koja spaja sve čari Malog Lošinja i one će najbrže ostaviti bez daha.

PR (Foto: PR)

Otok Lošinj poznat je po svojoj predivnoj prirodi, povijesnoj baštini, svježem morskom zraku i lokalnoj kulturi koja se zauvijek uvuče u srce. Sudionici koji će prolaziti putevima obraslima mediteranskom vegetacijom, uživati u predivnim pogledima na pučinu mora iz prve će se ruke uvjeriti u jedinstveni šarm ovog otočkog raja.

"Otok Lošinj idealna je destinacija za outdoor lifestyle koji savršeno spaja more, kopno, kulturu i tisućljetnu povijest, uz vrhunsku gastronomiju i gostoljubivost Lošinj Hotels & Villas. XTERRA je, po mojem mišljenju, najbolji koncept outdoor događaja na svijetu, a povezanost Lošinja s ovim događajem zaista je ‘match made in heaven’. Cilj nam je kroz ovaj događaj našim gostima pružiti novu vrijednost, ne samo tijekom XTERRA-e, već i tijekom cijele godine, kroz izgradnju novih biciklističkih i pješačkih staza, njihovo brendiranje, cjelogodišnje aktivnosti na promociji outdoor kulture te povezivanje s našim luksuznim hotelima i vrhunskom gastronomijom."'' – izjavio je Ninoslav Vidović, izvršni direktor marketinga i prodaje pri Lošinj Hotels & Villas.

Uz utrke, XTERRA Croatia sadržavat će i expo zone koje će biti otvorene svih dana natjecanja, a glazbeni program događaja uveličat će proslavu pobjednika i zabaviti gledatelje.

Registracije za XTERRA Croatia su otvorene. Nemojte propustiti biti dijelom ovog uzbudljivog događaja na jednoj od najljepših lokacija na svijetu.