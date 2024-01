St. Moritz je jedno od najpopularnijih odredišta zimskog turizma – kako u Švicarskoj, tako i u cijeloj Europi – mahom za osobe dubljeg džepa. U ovom mondenom odredištu koje je dvaput bilo domaćin zimskih Olimpijskih igara – 1928. i 1949. godine – skijaju poznati i slavni, članovi kraljevskih obitelji, milijunaši i milijarderi.



Ne čudi stoga što su cijene prilagođene njihovoj klijenteli. Hrana i piće skuplje je dva do tri puta nego u Hrvatskoj. Sjednete li u kafić u St. Moritzu i naručite cappuccino platit ćete ga oko 5,5 eura, a pola litre domaćeg piva u kafiću stoji 7,5 eura.



Za pola kilograma bijelog kruha u trgovini trebat ćete izdvojiti 3,4 eura , a za kilogram junećeg mesa čak 50 eura. Cijene jela u restoranima, hotelskog smještaja i ski-passova nećemo ni spominjati.

Sve je počelo okladom

Rijetki znaju da se St. Moritz upisao na mapu poznatih odredišta zimskog turizma zahvaljujući Casparu Badruttu prije 160 godina. Vlasnik pansiona u St. Moritzu na lukav se način okladio s četvoricom svojih gostiju iz Velike Britanije u rujnu 1864. godine kako bi popunio svoje smještajne kapacitete i kad padne snijeg.



St. Moritz je u ono vrijeme bio manje poznato mjesto za ljetni odmor, no nitko u njega nije putovao tijekom zime. Badrutt je svojim gostima predložio da se vrate u St. Moritz na Božić. Obećao im je da će vidjeti više sunca nego u Londonu, ali i manje kiše.



Legenda kaže da im je obećao platiti putne troškove u slučaju da im se ne svidi. Ako im se pak svidi St. Moritz pod snijegom – ponudio im je da ostanu koliko god dugo požele. Bila je to ponuda koja se nije mogla odbiti – gosti su se vratili u prosincu iste godine i ostali do Uskrsa.

St. Moritz je popularan među putnicima dubljeg džepa (Foto: Shutterstock)

Za mjesto se pročulo u visokim engleskim krugovima, a nakon što su ga posjetile filmske legende poput Alfreda Hitchcocka, Charlieja Chaplina i Brigitte Bardot postalo je instant-hit.

Raj za skijaše

St. Mortiz je alpski grad u Engadineu u švicarskom kantonu Graubündenu koji se izdiže na oko 1800 metara nadmorske visine. Leži na južnim padinama Abula Alpi ispod vrha Pizz Nair s pogledom na ledenjačku dolinu Gornjeg Engadina i jezero St. Moritz.



Ljubitelji zimskih sportova obožavaju St. Moritz. U okolici se nalazi 350 kilometara različitih staza s najsuvremenijim infrastrukturom koje su namijenjeni početnicima i iskusnim skijašima. Glavno mjesto za skijanje je planina Corviglia koja se može pohvaliti iznimno strmim stazama.



Ako je sanjkanje više vaš stil, na raspolaganju vam je jedna od najstarijih prirodnih ledenih staza za bob. Tu je i 200 kilometara staza za skijaško trčanje, 150 kilometara zimskih pješačkih staza, ali i park za snowboardanje.

Kako doći u St. Moritz?

Prvi zimski turisti putovali su dva dana iz Velike Britanije do St. Moritza, a put je uključivao i 12-satno penjanje na planinu na konjima. Danas većina gostiju dolazi privatnim avionima i helikopterima.

Do St. Moritza možete i vlakom (Foto: Shutterstock)

Zahvaljujući dobro održavanim alpskim prijevojima, do St. Mortiza možete doći autobusom ili automobilom iz sjeverne Švicarske, Italije i Austrije. Od Züricha ili Milana potrebno je oko tri sata vožnje, a od Münchena četiri sata.



Najspektakularniji način da dođete do St. Moritza svakako je vožnja vlakovima Galcier Express ili Bernina Express. Put je to ispunjen spiralnim tunelima i vrtoglavim vijaduktima kroz veličanstveni krajolik koji ostavlja bez daha.

Gdje (od)sjesti u st. Moritzu?

Želite li istinsko iskustvo St. Mortiza, odsjednite u Badruttovoj palači – hotelu s pet zvjezdica i 155 luksuznih soba iz kojeg je originalno započela ova divna turistička priča. Na popisu najboljih hotela s pet zvjezdica nalazi se i Carlton hotel St. Moritz te Grand Hotel Des Bains Kempinski St. Moritz.



U potonjem hotelu nalazi se i restoran Cà d'Oro u kojem se jede odlična mediteranska kuhinja, dok ljubitelji fine dineninga obavezno moraju svratiti u i u restoran Ecco koji s ponosom nosi dvije Michelinove zvjezdice.

Prelijep i strašan: Alpski rog iz legendi i alpinističke mašte koji je dobro naplatio svojim prvim posjetiteljima +3