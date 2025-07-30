Galerija 9 9 9 9 Kad pomislimo na Italiju, slike Rima, Firence ili Venecije iskaču prve. No upravo tamo gdje ih prestajete tražiti, Italija se pokazuje u svom najiskrenijem i najopuštenijem izdanju. Naša je mala automobilska ekspedicija iz Zagreba krenula prema jednom takvom komadiću zemlje, području koje nije na top listama, ali zaslužuje svu pažnju: Alessandria, Tortona i Voghera, gradovi između Milana, Genove i Torina.

Od Zagreba do Alessandrije treba otprilike osam sati vožnje. Kad prođete Veronu i skrenete s autoceste koja vodi prema Milanu, promet postaje rjeđi, pogledi ljepši, a osjećaj baš kao da ste zakoračili u jednu staru, talijansku razglednicu. Ovo je Pijemont daleko od turističkih autobusa i selfija, mjesto gdje vas konobar pita odakle ste i zašto ste došli baš ovdje jer zaista – ovdje turista baš i nema.

Alessandria: grad s europskim šarmom

Alessandria je najveći od ova tri grada, urbana, a opet pitoma, s jasnim srednjoeuropskim pečatom. Gradom dominiraju trgovi s elegantnim palačama, a brojne ulice podsjećaju na austrougarsku disciplinu, simetrične, široke i dostojanstvene. Iako se možda ne bi našla u prvih deset talijanskih gradova koje biste stavili na svoju listu, upravo ta nenametljivost čini je posebnom.

Zanimljivo je prošetati do Citadele, golemo utvrđenog kompleksa iz 18. stoljeća, smještenog preko rijeke Tanaro. Iako dijelom zapuštena, ova tvrđava ostavlja snažan dojam, osobito kad znate da je riječ o jednoj od rijetkih preostalih baroknih utvrda u Europi.

U središtu grada ističe se Katedrala sv. Petra, a šetnja Corso Roma otkrit će vam niz trgovina, barova i pekarnica koje se lagano bude oko devet sati ujutro, jer ovdje se ne žuri. Posebno nas se dojmio muzej Borsalino , posvećen poznatoj tvornici šešira koja je Alessandriju proslavila u svijetu. U samo sat vremena saznali smo kako se rađa taj besprijekorno elegantan talijanski šešir, a u suvenirnici vam ruka lako pobjegne prema onom savršenom primjerku koji si (ne) možete priuštiti.

Tortona: Tiha kraljica lokalnog duha

Tortona nas je očarala gotovo odmah. Ne toliko izgledom, koliko atmosferom, ovdje se život odvija na klupama, u pekarnicama, među zidinama i u razgovorima. Smještena između rijeka Scrivia i Curone, Tortona ima onu tišinu koja baš paše posebno ako ste došli s autoceste i tražite mir. Ljubitelji umjetnosti trebali bi svratiti u Pinacoteca Il Divisionismo, mali ali impresivan muzej posvećen istoimenom slikarskom pravcu, koji se razvio krajem 19. stoljeća u Italiji. Djela su snažna, koloristična, i neočekivano suvremena.

Na uzvisini iznad grada nalazi se Castello di Tortona, ili bolje rečeno – ono što je ostalo od njega. Ovdje nije riječ o bajkovitom dvorcu, nego o povijesnom brdu s pogledom na cijeli grad i dolinu. Mi smo se popeli predvečer, kad je sunce obasjavalo gradske krovove i vinograde u daljini. U tom trenutku shvatite zašto ljudi ovdje ne žele živjeti drugdje.

Gastro doživljaji? Ne treba previše tražiti. Dovoljno je sjesti na terasu nekog lokalnog restorana i naručiti tanjur agnolotta – punjene tjestenine koja dolazi s maslacem, kaduljom i nježno pirjanom govedinom. Desert? Torta di nocciole – pirova od lješnjaka bez brašna, savršena uz lokalno desertno vino. Ova jela možete kušati u restoranu Degusteria Forlino koji se nalazi odmah iza katedrale na trgu “Piazza Doumo”.

Voghera: Vinski predah i život među redovima vinove loze

Za kraj našeg putovanja stigli smo u Vogheru – možda najtiši i najskromniji od ova tri grada, ali nipošto manje vrijedan. Ovdje je sve nekako poljoprivredno, zemljano, stvarno. Grad je okružen vinogradima regije Oltrepò Pavese, poznatima po pjenušavim vinima i sortama koje nećete naći u turističkim vodičima.

Iako središte grada nije arhitektonski spektakularno, ima onaj lokalni ritam koji vas smiri. Tjedna tržnica ispunjena je svježim sirom, kobasicama i rajčicama koje mirišu kao one iz bakinog vrta. Šetnja glavnom ulicom pokazuje svakodnevni život bez filtera, lokalni trgovci koji zatvaraju u podne da bi malo odmorili, starci koji igraju karte i klinci koji se igraju na trgu.

Nakon tri dana provedena u ovoj maloj talijanskoj trilogiji, složili smo se da je ovo jedno od onih putovanja koje ti ne iskaču na Instagramu, ali ih pamtiš zauvijek. Gradovi možda nisu razvikani, ali zato imaju dušu. Ljudi možda ne govore engleski, ali se smiju očima. I svaki kutak ima svoju priču, ako mu daš vremena.

Dobra stvar je ako vam dosadi prirode i vinograda, uvijek možete skoknuti do Milana, Turina ili Genove, jer sva tri grada su udaljena manje od sat vremena vožnje automobilom – odlična lokacija za istraživanje ovog dijela Italije.

Za boravak u regiji preporučujemo smještaj u jednoj od pravih talijanskih vila kao što je B&B La Villa smještena na samom ulazu u Vogheru, u blizini izlaza iz autoceste. Odličan odabir ako želite istraživati okolicu, a boraviti u predivnom ambijentu po cijeni od 70 eura po noćenju.

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