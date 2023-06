Sigurni smo kako ste svi čuli za mali slatki gradić nedaleko od Salzburga koji se odaziva na ime Hallstatt. E pa, taj austrijski gradić živio je mirnim životom sve dok nije prije par godina postao turistički hit te su se u njega krenule slijevati rijeke turista. Za njegov uspjeh zaslužan je crtani film Frozen, jer se pokazalo kako je gradić bio inspiracija za snježno kraljevstvo Arendelle koje se pojavljuje u crtanom filmu. E pa, na sličan način, trenutačni „napad“ turista doživljava i švicarsko selo Iseltwald!

Iseltwald - 2 (Foto: Getty Images)

Ovdje je za popularnost „krivac“ južnokorejska serija "Crash Landing on You", u kojoj se nalazi sad već kultna scena snimljena u Iseltwaldu, malom švicarskom selu. Prema riječima voditeljice lokalnog turističkog ureda Titie Weiland, selo od oko 400 ljudi od prošle godine ima 1000 posjetitelja na svakog lokalnog stanovnika.

Iznimno popularna serija prvi put je emitirana još u prosincu 2019. No s obzirom na to da su ograničenja zbog COVID-a tek nedavno ukinuta u većem dijelu Azije, obožavatelji serije sada ispunjavaju svoje snove o putovanju. "Mislim da su gotovo svi u Iseltwaldu sretni što imaju mnogo turista jer je to važno i polako smo navikli na to", rekla je Weiland za Euronews. "Ali izazovno je imati toliki broj turista koji dolaze u vrlo kratak posjet."

Iseltwald - 3 (Foto: Getty Images)

Posebno je uzbuđenje posjetiti mjesto iz jedne od vaših omiljenih serija ili filmova, kao što je nedavno otkrio Minh Ha, koji je došao čak iz Vijetnama: "Mislim da je ovo jedno od najromantičnijih mjesta na svijetu, zato sam i došao. Tako da, korejski su filmski redatelji napravili vrlo dobar izbor odabirom ove lokacije i popularizirali mjesto."

No, pristanište na kojem je snimana najpoznatija scena, nije samo pozadina za lijepe selfije. Namijenjeno je malim brodovima za pristajanje u Iseltwald, objašnjava Weiland, i za ljude koji posjećuju obližnji restoran. Priljev gostiju i dalje je velik, no nekako, zasad gradić i dalje funkcionira. Očito će nastaviti i dalje, jer su se i ovdje naučili što znači svakodnevica uz veliki broj turista.

