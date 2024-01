Tvrtka Biohazard Coffee sa sjedištem u New Yorku tvrdi da je napravila najjaču kavu na svijetu. Točnije, napravili su kavu koja ima 928 mg kofeina po šalici od 350 ml što je dvostruko više od preporučene doze kofeina za odraslu osobu, ali i puno više od većine energetskih pića na svjetskom tržištu.



Preporuka medicinskih stručnjaka je da odrasle osobe smiju popiti do 400 mg kofeina dnevno što je ovisno o tome kakvu kavu pijete – može biti sve od dvije do deset šalica kave.

Biohazard u prijevodu s engleskom je biološka opasnost (Foto: Profimedia)

Šalica espressa ima veći udio kofeina od obične kave, no obično se služi u malim porcijama. Za usporedbu, šalica od 30 do 50 ml espressa sadrži oko 30 do 60 mg kofeina.



Na pakiranju Biohazard kave stoji upozorenje da ista ima četiri puta više kofeina nego što poslužuju bariste u njujorškim kafićima. Temeljena je vrsti kave po imenu Robusta koju inače prati veći udio kofeina, a karakterizira je trpki zemljan okus.



Isti dodaju da konzumacija ove kave može rezultirati pretjeranom produktivnošću, neprospavanim noćima i povremenim osjećajem nepobjedivosti.

Upozorenje na Biohazard kavi (Foto: Profimedia)

"Probudit ću vas iz najdubljeg sna i provesti kroz najteže sastanke. Izvrsna i za ranojutarnju nastavu na fakultetu ili učenje koje traje cijelu noć,“ kažu u Biohazard Coffeau.



Pitate se koliko košta najjača kava na svijetu? Pakiranje Biohazard mljevene kave od 454 grama prodavalo se preko Amazona za 19,99 američkih dolara, odnosno nešto više od 18 eura. No zbog velikog interesa ona je rasprodana i trenutno nije dostupna za kupnju.



Više o Biohazard kavi čitajte na njihovim službenim internetskim stranicama.

