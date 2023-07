S prvim ljetnim vrućinama najčešće sva teža pića često mijenjamo za dobro ohlađene koktele, lagana pjenušava vina ili svima omiljeni gin tonic. Upravo gin tonic i ostala pića bazirana na craft ili zanatskim ginovima dobivaju sve veći uzlet u potrošnji unutar specijaliziranih kao i kućnih barova. No, da gin donosi puno više opcija blendanja i pozicionira se kao baza craft miksologije dokazuju i najnoviji ljetni kokteli s potpisom domaćeg branda gina The Artisan i jednog od ponajboljih mladih miksologa zagrebačkog Blend Bara - Petra Nasića. Ova nova suradnja rezultirala je kreacijom pet jedinstvenih i osvježavajućih ljetnih koktela čija je baza jedini domaći hladno destilirani London's Dry gin. Svaki od prezentiranih okusa donosi potpuno novi doživljaj ljetnih gin koktela, spajajući pažljivo odabrane sastojke kako bi stvorili zaokruženi spoj okusa i mirisa te istovremeno naglasili različite organoleptičke i karakterne strane ovog nagrađivanog destilata.

Petar Nasić (Foto: PR)

Premda se pozicionirao kao jedan od vrlo cijenjenih premium brandova, The Artisan London Dry Gin broji tri godine postojanja. Valja naglasiti da je The Artisan proizvodnja bazirana na procesu hladne ili suhe vakumske destilacije koja pozitivno utječe na visoku ujednačenost i stabilnost aroma svakog proizvedenog batcha. Promišljeni pristup aromama koje uključuju bobice borovice, sjemenke korijandera, korijen anđelike, kore limuna i naranče, bademe, lišće masline, cvijet bazge, lavandu i korijen hrvatskog nacionalnog cvijeta irisa stvara globalno prepoznati okus, visoko pozicioniran u vrhu nacionalnih i svjetskih lista craft ginova što je i vidljivo kroz nagrade “2021 Bartender spirits awards GOLD”i “2020 IWSC quality award“. Ručna proizvodnja i razrada okusa je potpuno u rukama dvije destilerke, Maje Jakovac i Lane Klipe, te se u cijelosti odvija u Zagrebu.

Sama ideja o stvaranju The Artisan signature koktela nastala je na želji da se kroz edukaciju kupaca i potrošača ovog gina stvori šira baza opcija za konzumaciju i ponudi im se step – by - step vodič za rekreiranje predstavljenih opcija.

Zbog podudarnog zanatskog pristupa i razmišljanja o upotrebi premium sastojaka u kreiranju koktela, suradnja s Blend Barom i uspješnim mladim miksologom je dovela do stvaranja pet karakterno vrlo različitih ljetnih koktela baziranih na The Artisan ginu. Petar je svaki pojedinačni signature The Artisan koktel koncipirao kako bi naglasio samu bazičnu aromatiku gina te ga komplimentirao dodatnim sastojcima, pritom stvarajući heterogenu bazu okusa za širu publiku.

PR (Foto: PR)

Počevši od nježnijeg, vanilla & strawberry shake okusa „The Petal“ koktela, pa do direktnijih blendova aroma rabarbare, breskve i limuna u „Allover Sensation” signature receptu, Petar Nasić je u svojim The Artisan craft koktelima uspio izvući maksimalno jak okus samog gina. Osim gore spomenutih recepata, prezentirati će se i “Gin Verde“ – koktel baziran na limeti, menti i agava sirupu, „Refresher“ koji uz The Artisan kombinira sok od limuna, liker od dinje i tonik, te „I Feel You“ kompleksnog okusa naglašenog aromom Paragon Rue Berry, bitterom od šljive i sirupom od agave

PR (Foto: PR)

Sami recepti u video formatu biti će objavljivani na društvenim mrežama i YouTube kanalu The Artisana.

O THE ARTISAN:

The Artisan (Foto: PR)

Pozicioniran kao Premium London Dry Gin, ovaj savršeno izbalansirani hand crafted gin nastao je rijetkim procesom suhe vakumske destilacije koja pozitivno utječe na visoku ujednačenost i stabilnost aroma u svakoj destilaciji. Bez obzira na okuse koji brišu granice i udaljenosti, The Artisan svojim organoleptičkim svojstvima odaje snažan hommage terroiru i bioraznolikosti Hrvatske. Održivost, lokalnost i selektirani uzgoj odabranih obiteljskih bio proizvođača stvara kontrolirani proces zanatske proizvodnje u kojima svaki sastojak biva podjednako istaknut u mirisima i okusima sa svakim gutljajem. Okusom je izrazito citrusan, naglašenih nota korice limuna i naranči uz prisutnu, jasnu, ali ipak suzdržanu borovicu, dok se u drugom planu javljaju zanimljive začinske paprene note, korijander i blaga cvjetnost irisa. Idealan upravo za Gin&Tonik, Gimlet, Aviation ili osvježavajući Martini bez značajne gorčine. Luksuz i sofisticiranost koju donosi svakom nepcu podjednako je naglašena i hvaljenom dizajnerskom bocom koja oblaže ovaj premium gin, proizveden u malim serijama. Namijenjen svima onima koji prepoznaju unikatnost okusa, the Artisan daje jedno novo iskustvo ispijanja čistog gina u pratnji kocke leda ili se uz dodatak drugih sastojaka poput tonika te začinskog bilja pretvara u savršeni demokratični koktel za veća druženja.