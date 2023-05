Možda niste znali, ali Hvar je odlična penjačka destinacija s deset lokaliteta za penjanje i gotovo 500 penjačkih smjerova, a dobar dio njih nudi prekrasan pogled na more.

Zahvaljujući stjenovitim liticama, upravo se na Hvaru ove godine održava festival penjanja, i to na impresivnim lokacijama: Vela Stiniva, Pokrivenik i Lučišća od 8. do 11. 6. Baza festivala je kamp Mina u Jelsi, a sve sudionike očekuje bogat program s organiziranim prijevozom do penjališta i natrag.

Hvar Climbing Festival - 1 (Foto: PR)

PROGRAM

ČETVRTAK, 8. 6. 2023.

17 h – Joga s Ivom, kamp Mina Jelsa

18 h – Radionica s Fjori Fora (o aromatičnom hvarskom bilju), kamp Mina, besplatna

19 h – Free city tour Jelsa, besplatno

20 h – Otvaranje i predstavljanje programa festivala, kamp Mina Jelsa

PETAK, 9. 6. 2023.

Penjački maraton u Veloj Stinivi, jednim od najljepših penjališta u Europi. Cijela stijena u Stinivi nalazi se tik uz plažu, tako da između uspona možete rashladiti mišiće u kristalno čistom Jadranskom moru.



8.30 h – Polazak na penjalište Vela Stiniva

9:00 h – Početak maratona

21:00 h – Završetak maratona

21:30 h – Povratak s penjališta Vela Stiniva



SUBOTA, 10. 6. 2023.

Lučišća su raj koji je nedavno uređen i nepoznat većini penjača. Težine se kreću od 5c, ali većina ih je u razini F7a - F9b. Mnoge kraljevske linije čekaju na prvi uspon, uključujući megaliniju otoka, čudovište od 60 metara, koje je približno na 9a/b.



8.30 h – Polazak na penjalište, First ascent Lučišće

9:00 h – First ascent day s Dani Andrada, Mina Markovič, Klemen Bečan

18:00 h – Povratak s penjališta, Lučišće – Jelsa

20 h – Mini sajam lokalnih proizvoda, kamp Mina Jelsa

21 h – Party night, kamp Mina Jelsa



NEDJELJA, 11 .6. 2023.

Slobodno penjanje, bouldering, deep water solo penjanje ili penjanje višedužinaca - ovaj dan ovisi o vama. No, mi nudimo besplatan organizirani prijevoz do našeg drugog penjališta uz more, lijepog Pokrivenika. Kao i u Veloj Stinivi, i ovdje možete uživati u plaži i penjanju jer penjalište je udaljeno samo nekoliko metara od mora.



9.30 h – Polazak na penjalište, Vela Stiniva

20 h – Povratak s penjališta, Vela Stiniva



