Od 8.3.2023. do 11.3.2023. po prvi put održat će se profesionalna edukacija na temu Food Styling and Smartphone Photography za Kul IN polaznike i goste. Predavanje će odsad biti redovan dio programa Kulinarstva i Slastičarstva na Kulinarskom Institutu Kul IN.

To je prva profesionalna edukacija koji objedinjuje aranžiranje i stiliziranje hrane i fotografiju, a fokusira se na fotografiranje pametnim telefonima, a ne profesionalnim fotoaparatima.

Što će polaznici naučiti?

Fotografije nam pomažu da svoju priču podijelimo sa zajednicom. Tijekom predavanja polaznici Kul IN programa naučit će tehnike i trikove fotografiranja mobitelom, postavke kamere, editiranje fotografija u aplikacijama i upoznati pravila osvjetljenja i osnovnu opremu koja se može koristiti na dnevnoj bazi. Poseban fokus stavit će se na aranžiranje hrane, postavljanje scene kroz teksture, sjene i kontraste, a naglasit će se i važnost storytellinga u kreiranju (fotografija) hrane koja će privući poglede.

Tko je predavačica?

Predavačica Vedrana Barišić Burazin, Kul IN-ova je alumna programa Profesionalni slastičar. Nakon programa je radila hotelima s pet zvjezdica, slastičarnicama te vodila svoj mali biznis. Zbog novih trendova u slastičarstvu odlučila je naučiti fotografirati. Završila je brojne svjetske fotografske tečajeve, uključujući poznatu Foodtography School kod Sarah Crawford i otad skupila zavidnu bazu suradnika i klijenata.

Danas ju prepoznajemo po tamnim i moody, ali minimalističkim fotografijama. Njenu publiku velikim dijelom čine food blogeri koji žele unaprijediti svoje fotografske vještine i vještine izrade kolača. Vedrana danas živi u Valenciji i u svom studiju radi na razvoju novih receptura i kontinuiranom usavršavanju u food fotografiji.