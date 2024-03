Nakon investicije bivšeg ministra gospodarstva Ivana Vrdoljaka te američkog diva SPARTAN RACE INC, ne čudi što je jedan od najnovijih investitora ove tvrtke niti manje ni više nego Valent Sinković, neosporni simbol izvrsnosti i predanosti. Timu se priključuje kao investitor, ali i osoba koja sa sobom donosi svoje bogato iskustvo iz svijeta sporta, kao i strast prema ambiciji, poduzetništvu i inovacijama.

“Jako sam sretan zbog naše odluke i oko ulaska u HIGHLANDER brand. Juricu i Ivana znam već godinama i super su ljudi i dobri prijatelji. Znam kako posluju i vjerujem da znaju da oni i njihov tim znaju što rade. HIGHLANDER mi se sviđa jer promovira sport i rekreaciju, ali i avanturu, a uz to promoviraju i pomicanje granica - događaji su to koji mijenjaju život i mislim da nam u Hrvatskoj, ali i u svijetu fali takvih događanja. Jako se veselim suradnji, mislim da će i meni puno značiti, nakon karijere u sportu, i mimo natjecanja, biti malo i s druge strane medalje. Jedva čekam družiti se i raditi s prijateljima i dići HIGHLANDER na još veću razinu.” - podijelio je Valent Sinković, novi HIGHLANDER investitor.

PR (Foto: PR)

“Prije svega, velika je čast imati jednog takvog borca, višestrukog olimpijca i svjetskog prvaka u timu. Valenta dugo poznajem i već surađujemo, a siguran sam da će ova njegova odluka samo produbiti naš odnos i označiti početak još jedne naše zajedničke poslovne priče. Pored same investicije, Valent ​​svojim imenom i statusom u svijetu sporta otvara brojna vrata, što nam je upravo potrebno u proboju na svjetskom tržištu. Također, njemu i bratu želim uspješnu olimpijsku godinu i da nakon osvojenih medalja, zajedno krenemo u nove poslovne pohode .” - izjavio je CEO HIGHLANDER-a, Jurica Barač.

Ova mlada i ambiciozna ekipa nastavlja uvoditi razne novitete i uporno radi na poboljšanju svojih događanja. Tako su ove godine po prvi put uveli i zimski format: HIGHLANDER Gorski kotar čime su probili barijeru organiziranja evenata i van klasične planinarske sezone.

PR (Foto: PR)

Kroz HIGHLANDER avanture prošlo je već preko 15.000 planinara iz 120+ država, a njihove priče odnedavno možete pratiti i kroz online serijal HIGHLANDERs kroz koji vas svaki tjedan upoznaju s jednim od njihovih sudionika i polaznika iz raznih krajeva svijeta.

Do kraja godine, HIGHLANDER ima velike planove. Osim zatvaranja nove runde investicija kroz 2024. godinu, planiraju proširenje tima u Hrvatskoj, a šuška se i o novim suradnjama na stranom tržištu. Sljedeći korak je napad na tržište Azije.

Nedavno su uveli i jednodnevni format na gotovo sve svoje avanture, a isti je namijenjen svima onima koji nemaju vremena za višednevno planinarenje, a žele okusiti avanturu. Cilj im je privući što više ljudi na planinu i prisiliti ih da izađu iz svojih komfort zona te dožive nešto drugačije.

Kroz planinarenje i izazove koji su pred sudionicima, oni upoznaju sebe, ali i brojne druge istomišljenike. Na događanjima su za njih osigurani hrana, voda i zdrave grickalice te voće, a navečer imaju razne programe poput radionica, mindfulness treninga, radionica preživljavanja u prirodi, učenja o flori i fauni, ali i zabavni dio koji postižu krou ples, muziku i razne druge umjetnosti i izvođače. Neizostavno je i gledanje zvijezda koje su sastavni dio ove magične planinske priče.

PR (Foto: PR)

Veliki naglasak na svim eventima stavlja se na održivost te iz godine u godinu uvode razne održive metode za sve sudionike, izbacuju plastiku i vode se ne samo leave no trace, nego erase the trace principima. Dobro je poznato da svoje sudionike nagrađuju za smeće koje prikupe putem i pomažu im u uklanjanju istog iz prirode. Dugoročni cilj im je postati zero waste event i neće stati dok to ne postignu. To naravno ima svoje izazove, ali kao i uvijek, nema problema koje ova ekipa nije uspješno zaobišla.

Očekuje nas uzbudljivo putovanje u kojem će se snage sporta, poslovanja i avanture spojiti kako bi stvorili nevjerojatne doživljaje diljem svijeta.