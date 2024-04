Uskršnji praznici su iza nas, a za mnoge to znači proživljeni stres oko kupovine i pospremanja, konzumacija znatno više hrane no obično i razna iscrpljujuća okupljanja koja nas u svakodnevnu rutinu vraćaju još umornijima nego prije. Za povećanje energije fizička aktivnost i boravak u prirodi igraju ključnu ulogu, a pred nama su sunčani vikendi u kojima to možemo i ostvariti!

Upravo jedan takav vikend izlet koji nudi savršen bijeg od gradske gužve i svakodnevice te priliku za uživanje u prekrasnoj prirodi i sportskim aktivnostima je utrka Island Pag Trail na otoku Pagu koja se održava u subotu 4. svibnja.

Smještena u slikovitom Kolanu, ova utrka na otvorenom ne samo da pruža priliku za druženje s drugim entuzijastima, već i za osvajanje staza koje oduzimaju dah. Sudionici imaju privilegiju otkriti svu raznolikost i ljepotu Kolana na nekoliko staza koje nisu preteške, a zanimljive su jer prolaze kroz Kolanjsko polje, ornitološki rezervat Kolanjsko blato, sve do Svetog Vida, najviše točke na otoku Pagu. S njega se pruža nezaboravan pogled na sve strane otoka, planinski lanac Velebita, kao i na otoke Maun, Silbu i Lošinj. Natjecatelji mogu birati između 3 staze - Blue (11 km), Green (24 km) i dječje utrke Mini Emily (1,8 km). Na okrijepnim stanicama trkači će moći predahnuti uz autohtone proizvode i osvježavajuća pića i svi natjecatelji, kojih se ove godine očekuje preko 400, dobivaju originalne medalje, a pobjednici za prva tri mjesta u muškoj i ženskoj kategoriji dobivaju pobjedničke medalje i bogate sponzorske nagrade, dok najmlađe očekuju dječji poklon paketi.

Island Pag Trail jamči jedinstveno i nezaboravno iskustvo cijeloj obitelji, a osim uzbudljive utrke, sudionici mogu uživati u raznim aktivnostima i domaćoj kuhinji te istražiti prekrasne prirodne i kulturne znamenitosti i vrhunske prehrambene proizvode otoka Paga. Kolan, pitoreskno selo, osim trkaćim i biciklističkim stazama, očarava i svojom netaknutom prirodom, prekrasnim pješčanim i šljunčanim plažama i kristalno čistim morem. Mjesto je najpoznatije po paškom siru jer upravo je tamo smješteno najviše proizvođača te delicije. Tradicionalni restorani u kojima se serviraju ukusna jela pripremljena od lokalnih sastojaka kao i brojni izvrsni smještaji s veličanstvenim pogledom na more su također obilježja ovog šarmantnog mjesta.

Utrka se održava u tjednu Međunarodnog praznika rada što je odlična prilika da produžite svoj boravak, napunite baterije i probudite natjecateljski duh! Sve detalje možete saznati na službenoj stranici Island Pag Traila, a svi natjecatelji koji se prijave do 15. travnja uz goodie bag i ručak, dobivaju i šarmantnu majicu i medalju! Say cheese and run!