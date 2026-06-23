Tè freddo con granita di limone ili u prijevodu ledeni čaj s granitom od limuna je iznimno popularno ljetno piće u Italiji, a posebice na jugu ove europske zemlje te na Siciliji.

Radi se, baš kao što ime sugerira, od ohlađenog čaja i ledenih kristalića aromatiziranih šećerom te voćem.

Najčešće se za ovo piće upotrebljava zeleni ili crni čaj, ali po želji možete iskoristiti i biljne zamjene od voća.

Granita se dodaje u čaj kako bi dodatno ohladila napitak, a kako se ledeni kristalići tope miješaju se s čajem i tako mu daju dodatnu svježinu, slatkoću i neodoljivu aromu.

Osvježavajuće je to piće koje posebno prija u vrući ljetni dan, a koji se vrlo lako radi kod kuće.

Ledeni čaj s limunom od granite - sastojci: 1 l vode

200 ml svježe iscijeđenog limunovog soka

150 g šećera

1 čajna žličica sitno naribane limunove korice

čaj po želji Ledeni čaj s limunom od granite - priprema: Napravite granitu: u lonac ulijte vodu i pomiješajte sa šećerom. Zagrijte tekućinu uz često miješanje dok se šećer u potpunosti ne otopi. Uklonite tekućinu s vatre i pustite da se ohladi do kraja. Potom umiješajte limunov sok i limunovu koricu. Dobivenu smjesu ulijte u plitku metalnu posudu i stavite u zamrzivač. Nakon 40 minuta izvadite posudu iz zamrzivača i dobro promiješajte smjesu. Vratite u zamrzivač i ponavljajte postupak svakih 40 minuta dok se ne stvore ledeni kristalići. Za to će vam biti potrebno oko dva sata. U međuvremenu skuhajte čaj po želji i dobro ga ohladite. Poslužite ledeni čaj s nekoliko žlica granite od limuna. Živjeli!

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